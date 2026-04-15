Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanlığı'nın 3 Mayıs'ta yapılacak olağan genel kuruluna aday olan Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Aydın Gazeteciler Cemiyeti'nde yaptığı basın açıklamasında; 'Esnaf ve sanatkara faydalı olmak için yola çıktık' dedi.

Aydın'da yıllardır Şoförler Odası Başkanlığı'nı yürüten ve zaman zaman ülke genelinde gündem olan çalışma ve önerileri ile gündeme gelen Semih Özmeriç, seçilen oda başkanı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek başladığı konuşmasında , 'Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin Başkan, Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçilmeleri 3 Mayıs Pazar günü yapılacak. Şahsım ve arkadaşlarım da Aydın Esnafına ve halkına hizmet edebilmek, geçmişteki tecrübelerimizi de kurumumuza aktararak daha faydalı olabileceğimiz inancıyla aday olduk. Hiç kuşkusuz ki Aydın yani içinde yaşadığımız coğrafya dünyanın en güzel yeri, en bereketli toprakları ve en köklü mirasa sahiptir. Bu değerlere sahip olan bir ilin Esnaf ve Sanatkarın ekonomiden daha fazla pay alması gerekmektedir. Ekonomiden daha fazla pay almanın yolu da hiç kuşkusuz markalaşmaktan geçmektedir. Marka derken söylemek istediğim sadece bir ürün, bir mal veya hizmetin markalaşması değil, bir ilin yani Aydınımızın genel olarak marka değerinin artırılmasıdır' dedi.

'Esnaf ve sanatkarın arkasında olacağız'

Açıklamasında mevcut yönetimi eleştirmekten ziyade Aydın'a, esnaf ve sanatkara değer katacak çalışmalardan söz eden Semih Özmeriç, 'Aydın dendiğinde en kaliteli incirin, en kaliteli zeytin ve zeytinyağının, en kaliteli kestanenin yanı sıra, sanatsal çalışmaların en güzel icra edildiği bir ilin akla gelmesi çalışacağız. Şehrin marka değerinin korunup geliştirilmesi ilin değerlerine ve güzel imajına zarar vermeye kalkanların dışlanması ile başlayacaktır. Esnaf odalarımızın da görevi bu standartları belirleyip dürüst çalışkan esnafın arkasında durması ile mümkün olacaktır. Esnafın güçlenmesi odalarımızın güçlenmesi, birlik ve üst kuruluşlarımızın da itibarını yükseltecek ve bizlerin fikir ve önerileri kabul görecektir' dedi.

'Ortak akıl ve mesleki eğitimlere ağırlık vereceğiz'

Görev verilmesi halinde meslek komiteleri oluşturarak ortak akıl ile tüm odaların ve konusunda uzman esnafların katılacağı toplantılar düzenleyeceklerini kaydeden Başkan Özmeriç, 'Fuar ve tanıtım destekleri için esnafımızın desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerekmektedir. Mesleki eğitim ve belgelendirme süreçleri güçlendirilmeli ehil olmayan kimselerin meslek icra etmelerinin önüne geçilmelidir. Hazine destekli kredilere esnafın ulaşması ve esnafımızın verimli çalışabilmesi anlamında kılavuzluk yapılmalıdır. Özellikle 2026 yılı itibariyle esnafın üzerindeki vergi yükü oldukça artmıştır. Nüfusu 30 binin üzerindeki ilçelerdeki esnafın basit usul vergi sisteminden çıkarak gelir vergisi mükellefi olması birçok esnafı ayakta kalmaya zorlayacaktır. Bunun için acilen vergi oranlarının makul seviyelere getirilmesi gerekmektedir. Bu yönde çalışmalar yapılmalıdır. Haksız rekabetin önlenebilmesi için kayıt dışı çalışan kişilerin engellenmesi gerekir. Kısacası esnaf ve sanatkarımızın her zaman arkasında olacağız' dedi.