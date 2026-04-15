Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali, yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından 19 Mayıs'ta modern yüzüyle hizmete açılacak. Terminal, hem esnafın konforunu hem de vatandaşların ulaşım kalitesini artıracak şekilde yeniden düzenlendi.

Toplam 3 bin 213 metrekare kapalı alan ve 66 metrekare teras alanına sahip terminalde; modern bilet ofisleri, geniş ve konforlu bekleme salonları, mescit, kafeterya, kayıp eşya birimi, lostra hizmeti, berber, hediyelik eşya dükkanları ve otopark gibi birçok hizmet alanı yer alıyor.

Tüm yolcu ihtiyaçlarının tek çatı altında karşılanacağı şekilde tasarlanan terminalin, Karabük'te ulaşım standartlarını yükseltmesi hedefleniyor.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, yeni terminale ilişkin yaptığı açıklamada, eski terminalin fiziki şartlarının yetersiz olduğunu belirterek, 'Güvercinlerin yuva yaptığı, ısıtma sisteminin olmadığı, soğuk ve şehrimize yakışmayan mevcut terminali; Karabük'e yakışır, vatandaşlarımızın konforunu önceleyen, tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ferah ve modern bir yapıya dönüştürmüş olmanın mutluluğunu taşıyoruz. Karabük için üretmeye, şehrimizin geleceğine değer katmaya ve verdiğimiz sözleri bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz. Terminalimiz Karabük'ümüze hayırlı olsun.' ifadelerini kullandı.

19 Mayıs itibarıyla hizmete açılacak olan Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin, şehir içi ve şehirlerarası ulaşımda önemli bir merkez olması bekleniyor.