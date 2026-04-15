Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde huzurevi sakinleri ve personeline 'Uygulamalı Yangın Eğitimi' verildi.

Lüleburgaz İtfaiye Müdürlüğü tarafından, Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü personeline ve hizmet alan yaşlılara 'Uygulamalı Yangın Eğitimi' verilerek, tatbikat gerçekleştirildi. İtfaiye ekipleri, tatbikatta yangın tüpünün nasıl kullanılacağını, yangın esnasında nasıl hareket edileceğini ve alevlere hangi yönden müdahale edilmesinin doğru olacağı gibi konularında bilgilendirme yaptı. Eğitimin ikinci aşamasında ise itfaiye erlerinin huzur evi bahçesinde yaktığı ateşe huzurevi çalışanları yangın söndürme tüpü ile müdahale etti ve yangını söndürdü.