Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli bir şahsa yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 11 gram metamfetamin 1 adet mini hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.