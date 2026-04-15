Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde eğitimini sürdüren Bilim ve Sanat Merkezi tarafından 1. Özel Yetenekli Çocuk Sanat Kongresine sunulan 3 bildiri kabul edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün himayesinde, Çukurova Bilim ve Sanat Merkezi ile Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan 1. Özel Yetenekli Çocuk Sanat Kongresi kapsamında, 'Geri Dönüştürülmüş Nesnelerden Müzik Üretimi, Sürdürülebilir Sesler, Geri Dönüşümden Yapay Zeka ile Müzik' başlıklı sözlü bildirileri yapılan hakem değerlendirmeleri sonucunda kabul edildi.