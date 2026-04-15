Türkiye Terziler, Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Federasyonu Başkanı Ali Safa Şen, bir dizi ziyaret kapsamında geldiği Aydın'da esnaf teşkilatıyla bir araya geldi. Şen, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Birlik Başkan Vekili ve Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Sabancı ile bazı oda başkanları tarafından karşılandı. Konuşmasında Mayıs ayında yapılacak Esnaf Odaları Birliği seçimleri için mevcut başkan ve aday olan Künkcü'ye destek çağrısında bulunan Şen; 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz derler. Bizim işimiz esnafımızın sorunlarını yukarıya taşımak, çözmek. Muhammet başkanımız bu noktada büyük bir hassasiyet gösteriyor. Aydın esnafının sorunlarını her platformda dile getiriyor. Ankara'da her ay yapılan toplantılarda mutlaka söz alarak Aydın esnafının sesi oluyor. Sadece mevcut sorunları değil, ileride yaşanabilecek problemleri de önceden tespit edip gündeme getiriyor. Kendisi işinin ehli bir birlik başkanı' diye konuştu. 3 Mayıs'ta yapılacak AYESOB Genel Kurulu öncesinde de değerlendirmelerde bulunan Şen, nihai kararın esnaf teşkilatına ait olduğunu belirterek, 'En doğru kararı sizler vereceksiniz' dedi.

'Bu destek bizi daha da güçlendiriyor'

AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü ise Federasyon Başkanı Ali Safa Şen'in sözlerinden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek destekleri için teşekkür etti. Künkcü; 'Esnaf ve sanatkârlarımızın sesi olmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Federasyon Başkanımızın bu güzel sözleri bizler için büyük bir motivasyon kaynağıdır. Ankara'da da Aydın esnafının hakkını savunmaya, sorunlarını en güçlü şekilde dile getirmeye devam edeceğiz' diyerek, 'Bu süreçte bizlere destek veren tüm oda başkanlarımıza ve esnaf teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte, daha güçlü bir Aydın esnafı için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.