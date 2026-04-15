Ege Genç İş İnsanları Derneği-EGİAD, dijital dönüşüm odağındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek iş dünyasının değişen ihtiyaçlarına yanıt verecek stratejik bir eğitim programını hayata geçirdi. EGİAD ve İzQ İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi iş birliğinde düzenlenen 'Üretken Yapay Zeka Atölyesi', yapay zeka odaklı yenilikçi üretici Ozan Sihay yürütücülüğünde gerçekleştirildi. Atölye kapsamında katılımcılar, üretken yapay zeka araçlarını uygulamalı olarak deneyimleyerek iş süreçlerine entegre edilebilecek yeni nesil üretim ve içerik geliştirme yöntemleri hakkında kapsamlı bilgi edinme fırsatı buldu.

EGİAD üyelerinin yoğun katılım sağladığı etkinlikte; yapay zekanın iş dünyasında verimlilik, hız ve rekabet avantajı sağlayan stratejik bir araç haline geldiği vurgulanırken, teknolojinin doğru kullanımıyla kurumsal kapasitenin önemli ölçüde artırılabileceğine dikkat çekildi.

Yapay zeka, iş dünyasının rekabet gücünü belirleyen stratejik bir kaldıraçtır

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, dijital dönüşümün iş dünyasında yeni bir paradigma oluşturduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu: 'Günümüzde yapay zeka, yalnızca bir teknoloji başlığı olmaktan çıkmış; iş yapış biçimlerimizi yeniden tanımlayan, karar alma süreçlerimizi hızlandıran ve rekabet gücümüzü doğrudan etkileyen stratejik bir unsur haline gelmiştir. Bu yeni dönemde fark oluşturan kurumlar, teknolojiyi sadece kullanan değil; onu doğru sorularla yöneten ve iş süreçlerine entegre edebilen kurumlar olacaktır.'

Özhelvacı, EGİAD olarak iş dünyasının dönüşümünü dijital, yeşil ve toplumsal boyutlarıyla ele aldıklarını ifade ederek, üyelerin geleceğe hazırlanmalarını sağlayacak eğitim ve uygulama programlarını sürdürülebilir bir vizyonla hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti.

Teoriden uygulamaya: İş dünyası yapay zekayı deneyimledi

Atölye süresince katılımcılar, üretken yapay zeka araçlarını birebir deneyimleyerek; içerik üretimi, görsel ve video oluşturma, iş süreçlerinde otomasyon, dijital iletişim ve pazarlama uygulamaları gibi alanlarda hızlı, pratik ve uygulanabilir çözümler geliştirme imkânı buldu. Uygulama odaklı gerçekleştirilen program, katılımcıların yalnızca teorik bilgi edinmesini değil; aynı zamanda somut çıktı üreten bir öğrenme deneyimi yaşamalarını sağladı. Bu yaklaşımın, iş dünyasında veri odaklı karar alma süreçlerini güçlendireceği ve kurumların dijital yetkinlik seviyelerini artıracağı ifade edildi.

Bilgi paylaşımı ve deneyim odaklı öğrenme kültürü güçleniyor

Üretim ve dijital içerik geliştirme alanındaki deneyimleriyle tanınan Ozan Sihay, atölye kapsamında üretken yapay zekanın süreçlere entegrasyonu, içerik üretiminde hız ve kalite dengesi ile teknolojinin etkin kullanımına yönelik pratik yöntemler hakkında katılımcılarla deneyimlerini paylaştı.

Etkinlikte yaptığı sunumda Ozan Sihay, EGİAD bünyesinde gerçekleştirilen bu workshop ile üretken yapay zekanın profesyonel iş akışlarına entegrasyonuna ve süreçlerdeki pratik kullanımına odaklandığını belirterek, 'Eğitim kapsamında; görsel, video ve ses üretimi araçlarının teknik detaylarının, doğru prompt yazım stratejilerinin ve yapay zeka araçlarıyla yüksek kaliteli içerik üretme yöntemlerinin gerçek vakalar üzerinden aktarılmasını sağlıyoruz. Katılımcıların sadece yeni araçları öğrenmesini değil, aynı zamanda bu teknolojiyi kendi iş yapış biçimlerine nasıl hız ve verimlilik katacak şekilde dahil edebileceklerini kavramalarını amaçlayan oturumumda, yapay zekanın etik kullanımı ve güncel üretim disiplinleri kapsamlı bir şekilde ele alınıyor' dedi.

Ulusal ve uluslararası projelerde görev alan Sihay'ın yürüttüğü uygulamalar, katılımcılar tarafından yoğun ilgiyle takip edilirken, yapay zekanın iş dünyasında yalnızca teknolojik bir araç değil; aynı zamanda yeteneği artıran ve iş süreçlerini dönüştüren stratejik bir üretim modeli olduğu vurgulandı.

EGİAD, iş dünyasını geleceğin yetkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor

EGİAD, 1990 yılında İzmir'de kurulan köklü bir iş dünyası örgütü olarak bugün 900'ü aşkın üyesiyle yaklaşık 3.500 şirketi temsil etmekte ve 150.000'e yakın kişiye istihdam sağlayan güçlü bir ekonomik ekosistemi bünyesinde barındırmaktadır. EGİAD, üyelerinin değişen iş dünyası dinamiklerine hızla uyum sağlamalarını desteklemek amacıyla; teknoloji, girişimcilik ve inovasyon odaklı etkinlikler aracılığıyla bilgi paylaşımını ve uygulama temelli öğrenmeyi teşvik etmeyi sürdürüyor. Gerçekleştirilen bu atölye, EGİAD'ın iş dünyasında dönüşümü destekleyen vizyoner yaklaşımının somut bir örneği olarak değerlendirilirken; önümüzdeki dönemde üretken yapay zeka ve dijital dönüşüm alanında yeni programların hayata geçirilmesinin planlandığı ifade edildi.