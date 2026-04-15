Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı, tanıdan tedavi planlamasına uzanan süreçte güncel teknolojileri kullanarak ortodontik tedavi hizmetlerini sürdürüyor.

Anabilim Dalı Kliniği'nde diş, çene ve yüz bozukluklarının ortodontik tedavileri, üç boyutlu değerlendirme imkanı sunan yapay zeka destekli ağız içi tarayıcılar sayesinde yüksek doğrulukla gerçekleştiriliyor. Klinikte sabit ve hareketli aygıtlarla ortodontik tedavilerin yanı sıra, üç boyutlu yazıcılar aracılığıyla bireye özgü ortodontik ağız içi aygıt tasarımları ve şeffaf hizalayıcı uygulamaları da yapılıyor.

Bölgesel anlamda önemli bir ihtiyaca yanıt veren klinik, Zonguldak başta olmak üzere Bartın, Karabük, Kastamonu ve Düzce'yi kapsayan geniş bir coğrafyada ortodontik tedavi hizmeti sunuyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Ortodonti Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Orhan Çiçek, ortodontik tedavinin yalnızca dişlerin düzeltilmesiyle sınırlı olmadığını belirterek, ''Ortodontik tedavi; çenelerin boyut ve konumuna yönelik iskeletsel bozuklukların da değerlendirilip tedavi edilebildiği kapsamlı bir süreçtir. Özellikle çocukluk döneminde yapılan erken müdahaleler, ileri yaşlardaki cerrahi gereksinimi azaltabilmektedir. Her ne kadar erken yaşta yapılan müdahaleler kalıcı sonuçlar açısından önemli olsa da, ortodontik tedaviler her yaş grubunda doğru klinik ve radyografik değerlendirme sonucunda uygulanabilmektedir.'' dedi.

Tedavi sürecine de değinen Dr. Çiçek, ortodontik tedavilerin genellikle 1 ile 2 yıl sürdüğünü, ancak bazı vakalarda daha uzun sürebileceğini ve tedavi sonrası sonuçların korunması için de pekiştirme aygıtlarını kullanmanın büyük önem taşıdığını ifade etti. Ayrıca tedavi süreci boyunca ağız hijyeninin iyi olması gerektiğini vurgulayarak; sert, yapışkan ve asitli gıdalardan uzak durulmasının tedavi başarısı açısından kritik olduğuna dikkat çekti.

Anabilim Dalı'nda hem uzmanlık eğitimi hem de ortodontik tedavi hizmetlerinin dijital teknolojilerle desteklenen çağdaş bir anlayışla sürdürüldüğü belirtildi.