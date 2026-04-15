Sinop'ta Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen piknikte üniversite öğrencileri doğayla iç içe bir gün geçirdi.

Turizm Fakültesi tarafından Akliman mesire alanında gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler gün boyu süren aktivitelerle hem eğlendi hem de stres attı. Voleybol ve futbol maçlarıyla spor yapan gençler, açık hava etkinlikleriyle sınav yoğunluğundan uzaklaştı. Müzik yayını eşliğinde düzenlenen çeşitli oyunlar, halaylar ve Karadeniz yöresine özgü oyunlar mesire alanındaki eğlenceyi zirveye taşıdı.

Piknik alanını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir'e; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muhitdin Yılmaz, Prof. Dr. Sabri Bilgin, Prof. Dr. Esra Bozkurt Altan ve Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Erkol Bayram eşlik etti.