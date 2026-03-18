MUSKİ Genel Müdürlüğü abone ofislerine gelemeyen engelli, yatağa bağımlı ve yaşlı vatandaşların abonelik işlemlerini evlerinde gerçekleştiriyor. Bu hizmetten yararlanan 66 yaşındaki Gürcü Saraçlar, eklem rahatsızlığı olduğunu ve evde yapılan işlemlerin hayatını kolaylaştırdığını söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın, engelli, yaşlı ve yatağa bağımlı vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için hayata geçirdiği projelere bir yenisi daha eklendi. Bu kapsamda MUSKİ Genel Müdürlüğü ofise gelemeyen vatandaşların abonelik işlemlerini evlerinde tamamlamalarını sağlayan önemli uygulamayı aralıksız olarak devam ettiriyor.

Evde abonelik hizmetiyle işlemler yerinde tamamlanıyor

MUSKİ genel Müdürlüğü il genelinde abone ofislerine gelemeyen engelli, yaşlı ve yatağa bağımlı vatandaşların işlemlerini evlerinde gerçekleştiriyor. Uygulama kapsamında, 185 numaralı çağrı merkezi üzerinden randevu alan vatandaşların evlerine gidilerek abonelik sözleşmeleri tablet üzerinden düzenleniyor ve online olarak yapılıyor. Özellikle hareket kısıtlılığı bulunan engelli ve yaşlı vatandaşlar, evlerinin konforunda resmi prosedürlerle zaman kaybetmeden abonelik işlemlerini güvenle gerçekleştirebiliyor. Bu uygulama, toplumun tüm kesimlerine eşit hizmet sunulmasının ve sosyal hizmet anlayışının somut bir göstergesi olarak, engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların MUSKİ hizmetlerinden kolay ve güvenli şekilde faydalanmasını sağlıyor.

Yaşlı vatandaş Gürcü Saraçlar, 'Rahatsızlığım nedeniyle gidemediğim işlemleri evimde yapıyorum'

Yaşından dolayı eklem ağrıları çeken ve yürümekte zorlandığı için hizmetten faydalanmanın mutluluğunu belirten Yaşlı vatandaş Gürcü Saraçlar, 'Ben 66 yaşındayım. Kendim bildim bileli burada, Menteşe'de ikamet ediyorum. Yaşlılıktan ve eklem ağrılarımdan dolayı artık yürüyemez oldum ve özellikle belediyedir, devlettir resmi işlere gidemiyorum. Sonradan duydum ki yaşlılar için bir uygulama varmış, arıyorsun görevliler gelip her işini evinde hiçbir yere seni götürmeden işlerini hallediyorlarmış. Sağ olsunlar geldiler, çözdüler işlerimi; iki oğlum var fakat kendileri buradan çok uzakta olduğu için yardımcı olamıyorlar ama bu hizmet sayesinde MUSKİ yakınımda. Bu hizmetten çok fayda gördüm emek veren herkese çok teşekkür ederim. Bizim gibi yaşlı insanları görüp, değer veren başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a ve bu uygulamanın devamını sürdürdükleri için MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül'e çok teşekkür ediyorum.' dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 'Her bireyin hak ettiği hizmete ulaşması için çalışıyoruz'

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda her vatandaşın hizmetlerden eşit şekilde faydalanmasını temel hassasiyetlerinden biri olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 'Yaşlılar, engelliler, gaziler, hastalar ve niceleri. Bizim değerlerimiz ve önceliklerimiz onların korunması ve desteklenmesi üzerine kurulu. Sosyal belediyecilik anlayışımızı hayata geçirmek için, eşit vatandaşlık ilkesini esas alarak hizmetlerimizi 13 ilçemizde; 574 mahallemizin tamamına yaymak zorundayız ve bunu kararlılıkla sürdürüyoruz. Ofislerimize gelemeyecek durumda olan vatandaşlarımız için yalnızca bir telefon uzağınızdayız. MUSKİ ekiplerimiz, vatandaşlarımıza yerinde, yani evlerinde hizmet sunuyor. Böylece vatandaşlarımızı yormadan, işlemlerini güvenli ve hızlı bir şekilde tamamlayabiliyor. Sosyal belediyecilik anlayışımızla vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projelerin hayata geçmesi için çalışıyoruz' dedi.