Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ev sahipliğinde düzenlenen '4. Ulusal Aşçılık Festivali', Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar'ın katılımıyla coşkulu bir törenle başladı. Türkiye'nin dört bir yanından üniversitelerin katıldığı festivalde, gastronominin turizm ve kültür üzerindeki gücü vurgulandı.

Ege ve Akdeniz'in buluşma noktası Muğla, gastronomi dünyasının genç yeteneklerini ve usta isimlerini ağırlıyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Ulusal Aşçılık Festivali, düzenlenen açılış töreniyle kapılarını ziyaretçilere açtı.

Festivalin açılış konuşmasını yapan MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, organizasyonun sadece bir yemek etkinliği değil, aynı zamanda bir kültür ve bilgi paylaşım platformu olduğunu belirtti. Konuşmasına geçtiğimiz hafta yaşanan elim olayda hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenleri anarak başlayan Rektör Kaçar, festivale katılan; Sinop Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi heyetlerine teşekkürlerini sundu.

'Mutfak, bir toplumun kimliğidir'

Gastronomiyi 'estetik ve lezzetin pratiğe dökülmüş hali' olarak tanımlayan Prof. Dr. Kaçar, mutfak kültürünün toplumsal kimlikteki yerine dikkat çekti. Rektör Kaçar, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:'Bir toplumun mutfağı, onun kimliğidir; toprağıyla, iklimiyle ve tarihiyle kurduğu bağın en somut yansımasıdır. Bugün gastronomi, turizmin en önemli bileşenlerinden biri haline gelmiştir. Bir destinasyonun tercih edilmesinde artık sadece deniz, kum, güneş değil; o bölgenin mutfağı ve özgün tatları belirleyici olmaktadır.'

Genç Şeflere Mesaj: 'Yereli koruyup evrensele ulaşın'

Festival kapsamında düzenlenecek bilgi yarışmaları ve atölye çalışmalarıyla öğrencilerin mesleki farkındalıklarının artırılması hedefleniyor. Geleceğin aşçılarına seslenen Kaçar, aşçılığın teknik bilgiden öte bir sanat olduğunu vurgulayarak; yerel değerleri koruyup evrensel mutfak kültürüne katkı sunmanın öğrencileri farklı kılacak en önemli unsur olduğunu hatırlattı.

Organizasyonda emeği geçen başta Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Köksal ve ekibi olmak üzere tüm akademik personeli tebrik eden Rektör Kaçar, festivalin verimli ve ilham verici geçmesini dileyerek konuşmasını sonlandırdı.