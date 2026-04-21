Antalya'da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Hokey Grup Müsabakalarında Muğla temsilcisi Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu, sergilediği performansla büyük bir başarıya imza attı.

Antalya'nın ev sahipliği yaptığı çekişmeli mücadelelerin ardından Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu Yıldız Kız Takımı, rakiplerini geride bırakarak grup ikincisi olmayı başardı. Bu sonuçla birlikte takım, adını Türkiye'nin en iyilerinin yer alacağı dev finale yazdırma hakkı kazandı. Grup müsabakalarından başarıyla dönen 'Yıldız Kızlar', 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında Osmaniye'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'nda Muğla'yı temsil edecek.

Elde edilen başarının ardından duygularını paylaşan Takım Kaptanı Dilan Azra Akpınar, 'Türkiye Şampiyonası'nda temel hedefimiz final oynamak. Elimizden gelenin en iyisini yaparsak şampiyonluk da gelebilir. Bunun için turnuva tarihine kadar çok daha fazla antrenman yaparak, eksiklerimizi tamamlayacağız. Bu süreçte bizlere büyük destek veren antrenörümüz Serkan Şen'e, okul müdürümüz Bilal Dursun'a ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Keleş'e takımım adına çok teşekkür ederim' dedi.