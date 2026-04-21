MSKÜ Korumalı Futbol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen ÜNİLİG Korumalı Futbol 1. Ligi A Grubu'nda şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), birçok spor dalında olduğu gibi korumalı futbolda da üstün başarı göstererek adından bir kez daha söz ettirdi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen ÜNİLİG Korumalı Futbol 1. Ligi A Grubu'nda mücadele eden Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Korumalı Futbol Takımımız, grubunu birinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Ödül töreni, MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde TÜSF Federasyon Başkanı ve aynı zamanda Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yönal'ın katılımıyla yapıldı.

MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gökçe, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Saygın, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Tonguç Osman Mutlu, Öğr. Gör. Zeynep Aydoğan ve akademisyenlerin yer aldığı ödül töreninde, sporculara kupa ve madalyaları protokol tarafından takdim edildi.