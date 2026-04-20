Muğla'nın Marmaris ilçesi, üçüncü kez Marmaris Ultra Trail'e ev sahipliği yaparken, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve ekibiyle birlikte yarışlara sahada aktif olarak katılarak organizasyona damga vurdu.

Marmaris, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Marmaris Ultra Trail yarışlarına bir kez daha ev sahipliği yaptı. 'Maviden Yeşile Bir Yolculuk' sloganıyla gerçekleştirilen organizasyon, doğa, kültür ve spor turizmini buluştururken Marmaris Belediyesi de güçlü katılımıyla dikkat çekti.

Mavi ve yeşilin buluştuğu eşsiz parkurlarda düzenlenen yarışlara yerli ve yabancı 656 sporcu katıldı. 100K, 70K, 48K, 30K, 16K ve 5K olmak üzere altı farklı etapta gerçekleşen yarışlar, Marmaris'in doğal ve tarihi güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sporcular, Marmaris sahilinden başlayarak Karya yolları, İçmeler, Turunç ve Kumlubük sahilleri ile Amos Antik Kenti, Gebe Kilisesi ve Turgut Şelalesi gibi önemli rotalardan geçerek Atatürk Meydanı'nda finişe ulaştı.

Marmaris Belediyesi bu yıl da sadece ev sahibi değil, aynı zamanda sahada aktif bir 'sporcu ekip' olarak da yer aldı. Belediye Başkanı Acar Ünlü başta olmak üzere başkan yardımcıları, meclis üyeleri, müdürler ve belediye personeli yarışlara katılarak parkurlarda ter döktü.

Başkan Acar Ünlü, 5 kilometrelik parkuru 45 dakika 54 saniyede tamamlayarak 18. sırada yer aldı. Başkan yardımcıları Sedat Kırt ve Pelin Yaylalı Pala, meclis üyeleri Erdem Karaosmanoğlu, Ahmet İnoğlu ve Fahri Tan ile birlikte Destek Hizmetleri Müdürü Zafer Fırındüzü, Fen İşleri Müdürü Serkan Gülhan, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü Ramazan Süzgeç ve çok sayıda belediye personeli de yarışçı olarak organizasyona dahil oldu.

Marmaris Ultra Trail'in yalnızca bir yarış değil, kentin spor turizmi vizyonunu güçlendiren ve belediyenin sahadaki enerjisini yansıtan önemli bir organizasyon olduğunu belirten Başkan Ünlü, tüm sporculara ve katılımcılara teşekkür ederek gelecek yıllarda da Marmaris'e davet etti.