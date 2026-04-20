Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Aksaz açıklarında 15-21 Nisan 2026 tarihleri arasında icra edilen Kurtaran-2026 Denizaltı Arama Kurtarma Davet Tatbikatı kapsamında TCG Alemdar gemisinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Muğla'nın Marmaris İlçesi Aksaz Deniz Üssü açıklarında yaptığı açıklamada; Tatbikatın NATO Deniz Komutanlığı (MARCOM) tarafından planlanan Dynamic Minotaur-26 masa başı tatbikatı ile ilişkilendirilerek yürütüldüğünü belirtti. Oramiral Tatlıoğlu, 16-20 Nisan tarihleri arasında 'satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltının aranması ve kurtarılması' senaryosuna odaklanan fiili safhanın başarıyla tamamlandığını ifade etti.

Oramiral Ercüment Tatlıoğlu konuşmasında tatbikata 3'ü denizaltı ve 3'ü kurtarma gemisi olmak üzere toplam 16 gemi ile 7 hava unsurunun katıldığı, ayrıca 13 ülkeden 21 gözlemci ve 10 dost ve müttefik ülkeden 11 askeri ataşenin faaliyetleri yerinde takip ettiği bildirildi. Yaklaşık 1000 personelin görev aldığı tatbikatın geniş kapsamlı bir şekilde icra edildiği vurguladı.

Tatbikat süresince dibe oturmuş denizaltılara milli kurtarma gemileri TCG Alemdar, TCG Akın ve TCG Işın ile müdahale edilerek personel tahliye faaliyetleri gerçekleştirildi. Operasyonlarda yandan taramalı sonar, uzaktan kumandalı sualtı araçları, atmosferik dalış elbisesi, kurtarma çanı ve denizaltı harici havalandırma sistemleri kullanılırken, scuba ve satıhtan ikmalli dalış sistemleri ile de çeşitli dalış görevleri icra edildi. Paraşütlü arama kurtarma timi, denizaltı tahliye ve kurtarma yardım timi ile deniz tıbbı araştırma merkezi unsurlarının da aktif görev aldığı tatbikatta, bu kabiliyetlerin dünyada sınırlı sayıda ülkede bulunduğu ifade etti.

'Geride kimseyi bırakmayız'

Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, konuşmasında denizaltı personelinin güvenliğinin her şartta öncelik olduğunu vurgulayarak 'geride kimseyi bırakmayız' anlayışının Türk Deniz Kuvvetleri'nin arama-kurtarma faaliyetlerinin temelini oluşturduğunu söyledi.

'Türk Deniz kuvvetlerinin gücü artıyor'

Küresel ve bölgesel gelişmelere de değinen Tatlıoğlu, güçlü, etkin ve caydırıcı bir deniz kuvvetinin önemine dikkat çekti. Bu kapsamda yerli ve milli savunma projelerinin sürdüğünü belirten Tatlıoğlu, milli uçak gemisi, Kocatepe milli muhribi ve Atılay milli denizaltısının inşa çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Tatlıoğlu, bu projelerin Türk Deniz Kuvvetleri'nin denizlerdeki operasyonel gücünü ve caydırıcılığını daha da artıracağını söyledi.

Tatbikatın uluslararası iş birliğini güçlendiren ve arama-kurtarma kabiliyetlerini sahada test eden kritik bir faaliyet olduğu değerlendirmesiyle açıklama tamamlandı.