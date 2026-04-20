Bursaspor'da yeni sezon öncesi kombine satışlarının başlaması, taraftarı hem heyecanlandırdı hem de stat çevresinde yoğunluk oluşturdu. Bursa Matlı Atatürk Stadı önündeki gişelerde sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşurken, bazı taraftarların saat 10.30'dan itibaren beklediği öğrenildi.

Kombine almak için sıraya giren taraftarlar, saatler ilerledikçe hem yorgunluk hem de belirsizlikle karşı karşıya kaldı. Gişe önünde bekleyen bir taraftar, 'Yaklaşık bir buçuk iki saattir buradayız. Çok az kaldığını söylüyorlar' diyerek sürecin zorluğuna dikkat çekti.

Bir başka taraftar ise öğle saatlerinden bu yana sırada olduğunu belirterek, '12.30'dan beri buradayım. Alabilirsek alacağız ama biletler bitti diyen de var, yok diyen de. Şansımızı deniyoruz' ifadelerini kullandı.

Yoğunluk nedeniyle zaman zaman gerginlik yaşanırken, kombine almayı başaran taraftarlar da sürecin kolay olmadığını dile getirdi. Yaklaşık 3 saat sıra beklediğini belirten bir taraftar, 'Kombinem vardı ama yer değiştirmek için geldik. Ucu ucuna alabildik. İnsanların kart ve vize problemleri var. Biz de zorlandık ama hallettik' dedi.

Öte yandan stat çevresindeki yoğunluğa rağmen birçok taraftarın online satış sistemini tercih ederek kombinesini daha hızlı şekilde aldığı öğrenildi.

Tüm yaşananlara rağmen taraftarların takıma olan desteği dikkat çekti. Bir taraftar, 'Biz her sene şampiyonluk bekleyen bir taraftar değiliz. Yönetim devam etsin, gerekirse bir sene sonra çıkarız' sözleriyle beklentilerini dile getirdi.

Yeni sezon öncesi kombine satışlarına gösterilen yoğun ilgi, Bursaspor taraftarının takıma olan bağlılığını bir kez daha ortaya koydu.