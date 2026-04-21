Karacabey Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2. Karacabey Kitap Günleri, 23 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında Ergün Koç Kültür Merkezi'nde kapılarını açıyor. Onlarca yazar, binlerce kitap, söyleşi ve imza günleriyle dolu etkinlik, Karacabey'i 11 gün boyunca edebiyatın ve kültürün merkezi haline getirecek. Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı da tüm vatandaşları bu kültür şölenine davet ederek, 'Kitap Günleri ile şehrimizi kültürle buluşturmaya devam ediyoruz' dedi.

Karacabey Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek Karacabey Kitap Günleri, 23 Nisan - 3 Mayıs 2026 tarihleri arasında kitapseverlerle buluşuyor. Ergün Koç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan etkinlik, birbirinden değerli yazarları ve binlerce kitabı Karacabeylilerle buluşturacak.

Açılışı 23 Nisan 2026 tarihinde saat 12.30'da yapılacak olan fuar, 09.00 - 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Kitap Günleri boyunca söyleşiler, imza günleri ve çeşitli kültürel etkinliklerle Karacabey adeta bir kültür şölenine ev sahipliği yapacak.

Etkinlik kapsamında Ümmiye Nur Yılmaz, Dilaver Ayyıldız, Aytaç Yıldız Bozkurt, Atilla Güney, Oktay Ferik, Mehmet Şahmarhan, Bünyamin Çoban, Can Emre, Fazilet Kurtay, Salim Nizam, Nazan Çinko, Cahit Kaya, Temirağa Demir, Yusuf Akgül, Tuba Çelik, İsmail Sarıçay ve Elif Yavaş gibi birçok değerli yazar Karacabeyli okurlarla bir araya gelecek.

Ayrıca Karacabeyli yazarlar Hayrettin Yazıcı, Şaban Yalazı, Galip Duman, Sema Erdem, Dilek Kobal Özyurt, Hakan Sezer, Şenay Kahraman, Hatice Türkmen Yurtseven ve Mustafa Arı da etkinlikte yer alarak kitapseverlerle buluşacak.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Kitap Günleri ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Karacabey'imizi sadece hizmetlerle değil, kültür ve sanatla da büyütmek istiyoruz. Kitap, bir toplumun gelişiminin en güçlü temelidir. Bu anlayışla düzenlediğimiz Kitap Günleri'ni her yıl daha da geliştirerek geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz. Tüm hemşehrilerimizi, özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi bu güzel atmosferi yaşamaya davet ediyorum' dedi.

Başkan Karabatı ayrıca tüm vatandaşlara çağrıda bulunarak, '23 Nisan'da kapılarımızı açıyoruz. Kitapların, yazarların ve fikirlerin buluştuğu bu anlamlı etkinlikte sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız' ifadesini kullandı.

