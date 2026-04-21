Bursa'da hayatını kaybeden Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Doğan Yavaş, fakülte önünden öğrencilerinin ve akademisyen arkadaşlarının duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kanser rahatsızlığı sebebiyle bir süredir tedavi gören, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Doğan Yavaş, geçtiğimiz gün fenalaşınca Uludağ Üniversitesi enfeksiyon hastalıkları bölümünde yoğun bakıma alındı. Dr. Yavaş dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Yavaş'ın ölümü başta üniversite camiası olmak üzere Bursa'da büyük üzüntüye sebep oldu.

Yavaş için Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü önünde sabah saat 10.30'da tören düzenlendi. Törene Uludağ Üniversitesi Rektörü Feridun Yılmaz, Rektör Yardımcısı Cafer Çiftçi, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgen Osman, Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Derya Şahin, merhum Doğan Yavaş'ın birçok akademisyen arkadaşı ile öğrencileri katıldı. Dr. Yavaş'ın tabutunun üzerine akademisyen arkadaşları Türk bayrağı örttü.

Dua öncesi konuşma yapan Uludağ Üniversitesi Rektörü Feridun Yılmaz, Doğan Yavaş'ın çok iyi bir insan ve Müslüman olduğuna şahit olduğunu belirterek, 'Kendisinin Bursa'nın sanat tarihine hem literatür olarak hem de televizyon kanallarında yaptığı programlarla çok büyük katkıları oldu. Bu yönüyle yeri doldurulamaz. Aynı rolü ifa edecek inşallah yeni akademisyenler yetişecektir' dedi.

Rektör Yrd. Cafer Çiftçi de yaptığı konuşmasında Yavaş ile 28 yıllık bir dostluğunun olduğunu belirterek, 'Hocamız İstanbul ekolünü çok iyi biliyordu. Bugün yerinin doldurulması zor olan akademisyenlerden bir tanesi. Nüktedan sohbetlerinin yanında çok değerli akademisyen çalışmaları oldu. Mekanı cennet olsun' dedi.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgen Osman, Sanat Tarihi Bölüm Bşk. Prof. Dr. Derya Şahin de yaptıkları konuşmalarda Doğan Yavaş'ın ailesi, yakınları ve öğrencilerine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Doğan Yavaş'ın aynı zamanda aile dostu olan Uludağ Üniversitesi akademisyenlerinden Hasan Basri Öcalan, Yavaş için dua edip akademisyen arkadaşları ve öğrencilerinden helallik istedi. Duaların ardından Yavaş'ın tabutu cenaze aracına konulup Yunuseli Kalemdar Camii'ne götürüldü. Yavaş'ın öğle namazını müteakip Hamitler'de toprağa verileceği öğrenildi.

Uzun yıllar boyunca Bursa'nın tarihi ve kültürel mirası üzerine önemli araştırmalar gerçekleştiren 67 yaşındaki Yavaş, kentin geçmişine dair yaptığı çalışmalarla hem akademik dünyada hem de yerel tarih meraklıları arasında saygın bir yer edindi. Eserleri ve araştırmalarıyla Bursa'nın kültürel hafızasına önemli katkılar sundu. Meslek hayatı boyunca sadece bilimsel çalışmalarıyla değil, öğrencileriyle kurduğu samimi ilişkiler ve mütevazı kişiliğiyle de öne çıkan Dr. Doğan Yavaş'ın vefatı, öğrencileri ve meslektaşlarını derinden etkiledi.