Siirt'te 13 yaşındaki bir çocuğun kaybolduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Edinilen bilgilere göre, Şirvan ilçesine bağlı Taşlı köyü Yatağan mezrasında akşam saatlerinde kaybolan çocuk için gece saat 01.00'da kayıp ihbarı yapıldığı belirtildi. İhbarın ardından bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalara AFAD, jandarma, komando birlikleri, sağlık ekipleri ve güvenlik korucuları katıldı. Çalışmalarda, termal ve gece görüş sistemleri ile iz takip unsurlarının da kullanıldığı bildirildi.

Ekiplerin, kayıp çocuğu bulmak için bölgedeki arama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.