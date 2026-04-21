Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı el sanatları eserleri açılan sergiyle sanatseverlerle buluştu.

Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi kursiyerlerinin yıl boyunca büyük bir özveriyle hazırladığı çalışmalar, düzenlenen El Sanatları Sergisi ile ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ahşap boyamadan makrome çalışmalarına kadar birçok farklı teknikle üretilen eserler, kursiyerlerin yeteneklerini, sabırlarını ve sanata olan ilgilerini gözler önüne serdi.

El sanatları eğitmeni Sema Uçan'ın rehberliğinde hazırlanan çalışmaların yer aldığı serginin açılışına Kültür ve Sanat Evi Koordinatörü Cengiz Sezgin, CHP Marmaris İlçe Başkanı Pelin Özbozdağ ile çok sayıda davetli katıldı.

Sergide konuşan Cengiz Sezgin, Kültür ve Sanat Evi çatısı altında üretmeye devam eden kursiyerleri ve eğitmenleri tebrik ederek, 'Tüm Marmaris sakinlerini bu değerli eserleri görmeye davet ediyoruz' dedi. Serginin açılışında tüm kursiyerlere katılım ve teşekkür sertifikası da verildi.