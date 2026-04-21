Elazığlı sporcular İzmir'de düzenlenen Atmalar Kupası yarışmalarında önemli dereceler elde etti.

İzmir'de düzenlenen WA Continental Tour Challenger Uluslararası Nurullah İvak Atmalar Kupası Kulüpler Arası U18 Atmalar Ligi Final Yarışmaları'nda Elazığlı sporcular önemli başarılara imza attı.

Kadınlar U16 Gülle Atma'da Gülnaz Çetin Türkiye Şampiyonu oldu. Aynı organizasyonda Gülnaz Çetin, Disk Atma'da Türkiye 2'ncisi olarak çifte başarı elde etti. U16 Gülle Atma'da Cennet Ağırtaş Türkiye 4'üncüsü, U16 Erkekler Cirit Atma'da Mehmet Miraç Babürhan Türkiye 6'ncısı oldu. Tüm atmalar branşları genel klasmanında da Gülnaz Çetin, Türkiye 3'üncüsü olarak 4 bin 500 TL para ödülü kazandı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, 'Başta antrenörlerimiz Mustafa Cihan, Serdar Demirci ve Alptuğ Cihan olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyor, sporcularımıza başarılarının devamını diliyoruz' denildi.