Gaziantep'te gece saatlerinde caddede yarış halinde olduğu iddia edilen 2 araçtan biri kontrolden çıkarak savrulduktan sonra park halindeki 2 araca çarptı. Feci kaza anları güvenlik kamerasına yansırken olayda 1 kişi yaralandı, 3 araçta ciddi hasar meydana geldi.

Kaza, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdulkadir Aksu Bulvarı'nda yarış halinde olduğu iddia edilen 2 araçtan biri kontrolden çıkarak savrulduktan sonra park halindeki 2 araca çarptı. Feci kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen aracın kontrolden çıktıktan sonra savrularak park halindeki 2 araca çarpma ve taklalar atarak uçma anları yer aldı. Olay sonrası yapılan ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışarak yaralanan 1 kişi, ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Feci kazada 2'si park halinde olmak üzere 3 araçta ciddi hasar meydana gelirken soruşturma başlatıldığı öğrenildi.