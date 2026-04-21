Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından üniversite öğrencilerine yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'nın katılımıyla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileriyle kampüste bir araya gelindi. Programda gençlere yönelik bilgilendirme faaliyetleri kapsamında öğrencilerle sohbet edilerek önemli konular ele alındı.

Gerçekleştirilen buluşmada, özellikle gençler için tehdit oluşturan yasaklı maddeler, madde bağımlılığının birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri ile gençlerin karşılaşabileceği riskli ve tehlikeli ortamlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Etkinlikte, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Narko Gençlik Projesi kapsamında öğrencilere farkındalık kazandırılması hedeflendi.

Program sırasında polis ekipleri, gençlerin bilinçli ve güvenli bir yaşam sürmesi için dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında bilgiler verirken, öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Üniversite gençliği ile samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Yetkililer, gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması ve güvenli bir eğitim ortamının sağlanması amacıyla üniversitelerde bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürüleceğini belirtti. Ayrıca gençlerin her zaman yanında olduklarını ve onların sesine kulak vermeye devam edeceklerini ifade etti.