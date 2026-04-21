Muğla Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında dünya çocuklarını Muğla'da bir araya getirdi. Türkiye'nin yanı sıra 5 farklı ülkeden gelen çocuk halk dansları ekipleri, sergiledikleri performanslarla izleyenlere unutulmaz bir kültür şöleni yaşattı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Uluslararası Muğla Büyükşehir Belediyesi Çocuk Şenliği Halk Dansları Gösterisi', dünya kültürlerini Muğla sahnesinde buluşturdu. Şenliğe Türkiye, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (K.K.T.C.), Litvanya, Moldova, Sırbistan ülkelerinden katılım sağlandı. Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen gösterilerde, her ülkenin çocukları kendi yöresel kıyafetleri ve müzikleri eşliğinde geleneksel danslarını sergiledi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocuklar, sadece danslarını sergilemekle kalmayıp yeni arkadaşlıklar kurarak dünya barışı ve kardeşlik mesajları verdiler. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gösteriler, toplu hatıra fotoğrafı çekimi ve çocuklara yönelik çeşitli etkinliklerle son buldu.