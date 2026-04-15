Muğla'nın Menteşe ilçesinde, doğal güzellikleri ve bereketli topraklarıyla öne çıkan Yemişendere Mahallesi, hafta sonu dev bir festivale ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yemişendere Sürdürülebilir Yaşam Derneği tarafından düzenlenen festivalde, bölgenin simgesi olan kuzugöbeği mantarı merkeze alınarak doğa ve kültür dolu bir program sunulacak.

Yemişendere Sürdürülebilir Yaşam Derneği, bölgenin kültürel ve doğal mirasını koruma misyonuyla düzenlediği 'Yemişendere Kuzugöbeği Kültür Festivali' öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. 18-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin detaylarını paylaşan Dernek Başkanı İlker İnce, tüm vatandaşları doğanın kalbinde buluşmaya davet etti.

30 Eylül 2025 tarihinde kurulan derneğin hedeflerinden bahseden Başkan İlker İnce, Yemişendere'nin bozulmamış dokusuna dikkat çekerek şunları söyledi:'Yemişendere Mahallemiz; tertemiz havası, bereketli toprakları ve sıcakkanlı insanlarıyla Menteşe'mizin çok özel bir bölgesidir. Biz de bu değerlerimizi en iyi şekilde tanıtmak amacıyla festivalimizi 'kültür ve doğa buluşması' konseptiyle kurguladık. Festivalimize ismini veren kuzugöbeği mantarı, baharın müjdecisi ve topraklarımızın bize bir armağanıdır'

Sabahın erken saatlerinde yoga ve doğa yürüyüşü ile başlayacak etkinlikler, ormanda kuzugöbeği keşif turu ile devam edecek. MSKÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Allı, mantarların gizemli dünyası üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek. Davul zurna eşliğinde pişirilecek olan geleneksel keşkeğin tadına hep birlikte bakılacak. Akşam saatlerinde Karauzun Orkestrası ve Hamdi Demirtaş türküleriyle katılımcılar eğlenceye doyacak. Uçurtma şenlikleri, pamuk şeker ve patlamış mısır ikramlarıyla çocuklar için özel etkinlik alanları kurulacak.

Dernek olarak yerel tarıma büyük önem verdiklerini vurgulayan İnce, festival kapsamında yerel ata tohumları ve fidanların üreticilerle paylaşılacağını belirtti. 'Paydaşlarımızla birlikte çiftçimize destek olmaya büyük hassasiyet gösteriyoruz,' diyen İnce, sürdürülebilir yaşamın önemine vurgu yaptı.

Vatandaşların festivale katılımını kolaylaştırmak amacıyla Menteşe Belediyesi Stadyumu önünden sabah 08.00'den akşam 22.00'ye kadar her saat başı ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek.

Başkan İlker İnce, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: 'Şehrin gürültüsünden ve stresinden uzaklaşmak isteyen, doğanın huzurunu kalbinde hissetmek isteyen tüm vatandaşlarımızı bu hafta sonu Yemişendere'ye bekliyoruz'dedi.