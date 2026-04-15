Muğla İl Müftülüğü tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen İlçe Müftüleri Toplantısı, Nisan ayı oturumuyla tamamlandı. İl Müftüsü Dr. Rüstem Can başkanlığında yapılan toplantıda, din hizmetlerinin verimliliği ve gelecek dönem planlamaları masaya yatırıldı.

Muğla il genelinde yürütülen dini hizmetlerin koordinasyonunu sağlamak, hizmet kalitesini artırmak ve güncel gelişmeleri değerlendirmek amacıyla düzenlenen 'İlçe Müftüleri Toplantısı' İl Müftülüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Muğla İl Müftüsü Dr. Rüstem Can'ın başkanlığında, ilçe müftülerinin geniş katılımıyla düzenlenen toplantıda öncelikli gündem maddesi Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelen yeni yazı ve talimatlar oldu. Başkanlıktan gelen güncel duyuruların ilçelere tebliği ve uygulanması noktasında görüş birliğine varıldı.

Toplantı süresince, il genelinde sürdürülen din hizmetleri detaylı bir şekilde gözden geçirildi. Müftüler arasında karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı oturumda yürütülen mevcut hizmetlerin etkinlik analizi, önümüzdeki döneme ait sosyal ve kültürel içerikli projelerin planlanması, ilçeler arası koordinasyonun güçlendirilmesi ele alındı.

Toplantı, katılımcıların dilek ve temennilerini iletmesinin ardından, hizmetlerde verimliliğin artırılması temennisiyle sona erdi.