Eskişehir'de adalet teşkilatı, Muş'ta görev yapan meslektaşlarının DMD hastası oğlu Miraç Ali'nin tedavi masraflarını karşılamak amacıyla adliye binasında hayır çarşısı organize etti.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde adliye birimleri ve ceza infaz kurumlarının katılımıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında düzenlenen hayır çarşısı açılışına Vali Dr. Erdinç Yılmaz, eşi Doç. Dr. Şenay Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak ve çok sayıda davetli katıldı. Dualar eşliğinde gerçekleştirilen açılışın ardından protokol üyeleri, yargı çalışanlarının el emeği ürünlerinin sergilendiği stantları ziyaret etti.

Alandaki stantları gezen Vali Dr. Erdinç Yılmaz, bu esnada Muş Adliyesinde görevli olan baba Murat Kızılgüneş ve küçük Miraç Ali ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi. Miraç Ali'ye acil şifalar dileyen Vali Yılmaz, kampanyaya destek veren tüm adalet teşkilatı mensuplarına ve vatandaşlara teşekkür etti, bir çocuğun hayatına dokunmanın önemine vurgu yaptı.

Yargı çalışanlarının hazırladığı yiyecek ve el işi ürünlerin yanı sıra ceza infaz kurumlarındaki atölyelerde üretilen sanatsal ürünlerin de yer aldığı hayır çarşısı, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Perşembe gününe kadar devam edecek olan etkinlikten elde edilen tüm gelir ve kurulan yardım sandıklarında toplanan bağışlar, Miraç Ali'nin yurt dışındaki tedavisi için kullanılacak.