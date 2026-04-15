Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 92 üreticiye yüzde 62 hibe desteğiyle bin 690 kilogram yağlık ayçiçek tohumu teslim edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) sürüyor. Bu çerçevede, bakanlığa sunulan ve desteklenmeye hak kazanan 'Eskişehir'de Yağlık Ayçiçeği Ekimi Yaygınlaşıyor Projesi' kapsamında çalışma yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde üretim yapan 92 üreticiye yüzde 62 hibe desteğiyle bin 690 kilogram yağlık ayçiçek tohumu teslim edildi.

Gerçekleştirilen etkinlikte açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, 'Projemizden 9 ilçemizden 210 üreticimiz faydalanmaktadır. Bu projemiz ile Eskişehir olarak yağlık ayçiçeği üretiminde önde gelen iller arasında yer almayı hedefliyoruz. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dilerim' dedi.