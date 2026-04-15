Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yapım çalışmaları süren Ordu Millet Bahçesi'nin vatandaşların buluşma noktası olacağını söyledi. Başkan Güler, yaptıkları girişimler ile projede 420 araç kapasitesi bulunan Millet Bahçesi'nde araç kapasitesini 2 bine yükselttiklerini belirtti.

Altınordu 19 Eylül Stadyumu'nun yıkıldığı alanda hayata geçirilen 'Millet Bahçesi' hızla yükseliyor. Şehrin merkezinde yıllardır ihtiyaç duyulan otopark ve sosyal yaşam alanı sorununa çözüm üretmesi beklenen Millet Bahçesi, genişletilmiş kapasitesi ve kapsamlı peyzaj alanlarıyla Ordu'nun çehresini değiştirmeye hazırlanıyor. 420 araç kapasiteli olacakken, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in girişimleri ile proje, 2 katlı ve 2 bin araçlık otopark olacak şekilde revize edildi. Millet Bahçesi inşaatında çalışmalar yoğun tempoyla sürdürülüyor.

'Harikulade bir eseri Ordu'ya kazandırıyoruz'

Sahada incelemelerde bulunan ve çalışmanın son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, harikulade bir eserin Ordu'ya kazandırılacağını ifade etti. Başkan Güler, 'Çok güzel bir çalışma var. Bizler de çalışmaları yakından takip ediyoruz. Katlar atılarak rampalar düzenleniyor. Deniz seviyesinin 2,5 metre altında olduğu hâlde sızdırmazlık gayet güzel yapılmış. Çalışmalar gayet güzel ilerliyor. Allah mahcup etmesin. İnşallah en yakın zamanda tamamlandığında 2 bin araçlık otoparka ve fevkalade hazırlanmış bir millet bahçesine kavuşmuş olacağız. Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza ve burada emek veren arkadaşlara teşekkür ediyorum. Harikulade bir eseri Ordu'ya kazandırıyoruz. Bundan dolayı da çok mutluyuz' dedi.

'Tam anlamıyla bir kentsel dönüşüm çalışması'

Millet düzü, eski Cumhuriyet Otoparkı alanı ve Millet Bahçesi'nde sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla Ordu'nun değer kazanacağını belirten Başkan Güler, 'Çalışmalar tamamlandığında millet düzü ile birlikte Ordu ekonomisine ve turizmine değer katacak. Bu çalışmalar, trafiğiyle birlikte şehircilik anlamında kentsel dönüşümün bir parçası. Kentsel dönüşüm sadece binalarla olmaz. Aynı zamanda çevre düzenlemesiyle, parklarıyla, trafiği ve altyapısıyla olur. Onun için tam anlamıyla bir kentsel dönüşüm çalışmasıdır. Millet düzü ve millet bahçesi, adından da anlaşılacağı gibi milletimizin buluşma yeri olacak. Katma değeri yüksek bir eseri Ordumuza kazandırmış olacağız' diye konuştu.