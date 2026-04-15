Antalya'nın Serik ilçesinde 11-13 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Triatlon Final Yarışması'nda Tunceli Merkez Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri başarıya imza attı. Tunceli Merkez Cumhuriyet Ortaokulu yıldız erkekler ve küçük kızlar kategorilerinde Türkiye üçüncüsü oldu.
Elde edilen derecede Tunceli Merkez Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri Zeynep Kanılmaz, Bergüzar Defne Dıvrak, Şirin Devin Doğan, Duru Lara Ateş, Solin Raya Uyğur, Ali Çınar Kalkan, Ali Çağan Say ve Rüzgar Toprak Kalkan yer aldı.
Öğrenciler yarışmaya, yüzme antrenörleri Bülent Demir, İbrahim Halil Cihantimur ve Beden Eğitimi Öğretmeni Nurgül Dıvrak refakatinde hazırlandığı belirtildi.