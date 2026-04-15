Edremit İlçesinde, Kaz Dağları Bal Ormanı, yöredeki arıcıların umudu oldu. Çok sayıda çevreci Bal Ormanına fidan dikerken, Japonya'dan ve Avusturya'dan gelen konuklarlar da Bal Ormanına kestane fidanı dikti.

Kazdağları Bal Ormanının mimarı olan Kazdağları Dereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İlhan Deveci, Japon ve Avusturyalı konuklara ev sahipliği yaptı. Konuklara teşekkür eden İlhan Deveci, 'Bu gün Kazdağı Bal Ormanında Japonya'dan ve Avusturya'dan misafirlerimiz vardı. Reika Ori Tokyo'dan, Franz Doppelreiter ise Avusturya'dan Kazdağı Bal Ormanına geldiler. Franz, Avusturya'da Tarım Meslek Lisesi Müdürü ve aynı zamanda Arı Yetiştiricisi. Reika ise, İda Mera gönüllüsü. Sevgili İidamera Ferit ve Gudi ile gelen gurubumuzla Kazdağı Bal Ormanına kestane fidanları diktik ve arılarımıza da birlikte baktık. Kazdağı Bal Ormanı ve Bal Köy Projesi bölgemizin tanınırlığına ve ülkemiz arıcılığına katkı sunmaya devam ediyor. Bereketli olsun inşallah' sözlerine yer verdi.