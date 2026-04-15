Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, vatandaşların taziyelerini daha kolay ve daha rahat bir ortamda kabul edebilmelerine imkan sağlayan taziye araçlarının sayısını 8'den 10'a çıkarma kararı aldı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği hizmetlerle dikkat çeken Meram Belediyesi, vatandaşların en zor anlarında yanında olmaya devam ediyor. İlçede uzun yıllardır önemli bir ihtiyacı karşılayan taziye araçlarının sayısı, alınan yeni kararla 8'den 10'a çıkarılıyor. Yeni araçların kısa süre içerisinde hizmete sunulması planlanıyor.

Taziye araç sayısının artmasıyla aynı anda daha fazla aileye hizmet verilecek

Vatandaşların taziyelerini daha kolay ve daha rahat bir ortamda kabul edebilmelerine imkan sağlayan taziye araçları; yazın sıcak havadan, kışın ise soğuk, yağmur ve kardan koruyarak önemli bir görevi yerine getiriyor. Özellikle zorlu hava şartlarında büyük kolaylık sağlayan bu hizmet, Meram'da dayanışma kültürünün en somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Mevcut araçların her yıl yüzlerce taziyede aktif olarak kullanıldığına dikkat çekilirken, artan ihtiyaç doğrultusunda araç sayısının 10'a çıkarılmasıyla birlikte hizmet kapasitesinin de önemli ölçüde artması hedefleniyor. Yeni araçlarla birlikte daha fazla vatandaşa aynı anda hizmet verilebilecek. Daha önce hizmete alınan taziye araçlarında olduğu gibi yeni araçların da tüm tasarım ve donanım çalışmaları belediyeye ait tesislerde gerçekleştirilecek. Taziye araçları; oturma düzeni, ikram alanları ve teknik donanımlarıyla vatandaşların acı günlerinde yüklerini hafifletmeyi amaçlıyor.

Başkan Kavuş: 'Vatandaşlarımızın yanında olmak en temel sorumluluğumuzdur'

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, taziye aracı hizmetinin önemine dikkat çekerek, 'Vatandaşlarımızın en zor, en acılı günlerinde yanlarında olmak temel sorumluluklarımızdan biridir. Taziye araçlarımız da bu sorumluluğun en anlamlı yansımasıdır. Hemşehrilerimizin acılarını paylaşmalarına vesile olan, onları yazın sıcaktan, kışın soğuktan koruyarak bir nebze olsun rahatlatan bu araçlarımız önemli bir vazife üstleniyor. Bu vazifeyi en güzel şekilde yerine getirebilmek amacıyla; göreve geldiğimizde iki olan taziye aracı sayımızı bugün şartları zorlayarak 10'a çıkarıyoruz. Bu tamamen bu ihtiyaca daha fazla cevap verebilmek içindir. Meram Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi bundan sonra da hemşehrilerimizin yanında olmaya, onların hayatını kolaylaştıracak hizmetleri artırmaya devam edeceğiz' dedi.