Eskişehir'de 'yan bakma' kavgasında göğsünden bıçaklanarak öldürülen Ali Aksu'nun (23) annesi Ümmü Aksu, itiraz ettikleri dava sonucunun istinafta olduğunu, adaletli bir karar beklediklerini belirterek 'Anne olarak bir toprağın altındaki evladıma yandım, adalet istiyorum' dedi.

Olay, 3 Ağustos 2023 tarihinde Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde meydana gelmişti. Yan bakma meselesinden çıkan kavgada 23 yaşındaki Ali Aksu, Ahmet T. tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayın ardından Cinayet zanlısı Ahmet T. ve olayla ilgisi olduğu tespit edilen A.K., H.U., M.K., B.U., M.S., B.S., K.Ç. ve S.Ç. yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Ahmet T. tutuklanırken, K.Ç., M.S., B.U. ve A.K. adli kontrol şartıyla, diğer 4 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Sanığa 28 yıl 1 ay 15 gün ceza verilmişti

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 25 Eylül 2024 tarihinde görülen duruşmada; tutuklu sanık Ahmet Tıkız'a 'kasten öldürme' suçundan iyi hal indirimiyle 25 yıl, aynı olayda H.U'ya yönelik eylemi nedeniyle 'kasten yaralama' suçundan haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası, tutuksuz sanıklardan Kerem Ç.'ye 'silahla tehdit' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası, sanıklardan Müjdat S'ye 'yaralama', Batuhan U'ya ise 'hakaret' suçundan adli para cezası verilmesine ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kararlaştırmıştı. Ailenin itirazı üzerine karar istinafa taşınmıştı.

'Ben bir anne olarak toprağın altındaki evladıma yandım'

Adli süreç devam ederken, acılı anne Ümmü Aksu açıklamalarda bulundu. Adalet isteyen Aksu, 'Kimi diyor 'ambulansla gitti', kimi diyor 'biz götürdük'. Geceleri bu camın kenarında oturuyorum, Ali'yi bekliyorum. Her zil çaldığında, 'Ali geldi' diyorum. Allah kimseye evlat acısı vermesin, kimseye göstermesin. Benim istediğim tek şey adalet. Neden onlar serbest, benim oğlum kara toprağın altında? Hiçbir suçu olmadığı halde. Çete kuruyorlar, geliyorlar, olan benim oğluma oluyor. Gazeteler, 'İki grup arasında kavga' diye yazıyor. Neden iki grup arasında yazıyorsunuz? Benim oğlum o grupta yok ki. Oğlum, arabada oturuyor. Benim oğlumu suçluyorlar, 'Onun karısına baktı' deniliyor. Bunlar çok acı verici. Hiçbir suçu olmadığı halde bu şekilde yazıyorlar. Hiç aslına astarına bakmıyorlar' dedi.

'Şu anda bu yargılamanın itiraz aşamaları sürmekte'

Av. Gencer Farmaka ise, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Müteveffa Ali Aksu isimli şahsın ailesinin müracaatı sonrasında davayla ilgilenmeye başladım. Davamız maalesef Ali Aksu isimli şahsın ölümüyle sonuçlanan, birçok kişinin karıştığı, silah diye tabir ettiğimiz bıçakla adam öldürme olayından ibaret. Bu husus Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2023/867 esas numarası ile yargılanmış ve Ali Aksu'nun ölümünden kaynaklı olarak sanık Ahmet T. hakkında 25 yıl hapis cezası olarak hüküm tesis edilmiştir. Şu anda bu yargılamanın itiraz aşamaları sürmekte. İstinaf ve Yargıtay bu konuda henüz incelemelerini tamamlamamış olmakla beraber, şu an için kesin olmayan karar 25 yıl hapis cezasıdır. Bununla alakalı ilerleyen süreçte dosyanın lehimize bozulma ve sanıklar hakkında daha fazla cezaya hükmedilme ihtimali var. Bu davadaki en önemli husus ve bizim de mağduriyetimizin temelini oluşturan konu; müteveffa Ali Aksu sadece aracın içerisinde oturuyorken, sanık Ahmet T. tarafından bizzat arabanın kapısı açılıp bıçaklanarak ölümüne neden olacak şekilde yaralanması, darp edilmesi ve öldürülmesidir. Burada müvekkil hiçbir eylem sergilemeden araç içerisinde maalesef vefat etmiştir.'