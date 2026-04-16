Eskişehir'in İnönü ilçesinde kırsal kalkınmayı desteklemek ve hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren İnönü Belediyesi, Kümbet Akpınar Mahallesi'nde koyun yıkama yeri inşaatına başladı.

Mahalle sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda planlanan proje kapsamında yapımına başlanan koyun yıkama alanının kısa sürede tamamlanarak üreticilerin hizmetine sunulması hedefleniyor. Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik olarak hayata geçirilen modern koyun yıkama alanı sayesinde üreticilerin daha sağlıklı ve uygun şartlarda üretim yapmaları amaçlanıyor.

İnönü Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, toplam 200 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek tesis içerisinde yıkama ve ilaçlama işlemleri için 1 metre genişliğinde bir kanal bulunacağı, ayrıca alanın güvenliği ve işlevselliğini artırmak amacıyla 1 metre yüksekliğinde bir duvarla iki bölüme ayrılacağı belirtildi.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'ya verdikleri sözleri yerine getirerek bölgeye önemli hizmetler kazandırdığı için teşekkür etti.