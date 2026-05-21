Akşehir'de düzenlenen Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması'nda Türkiye Şampiyonu olan Eskişehir Şehit Piyade Astsubay Çavuş Soner Özübek İlkokulu, bu kez Keloğlan masallarıyla en iyi 10 okularasına girerek büyük bir başarıya imza attı.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygun bulunarak Çankırı Valiliği himayesinde ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen 'İlkokullar Arası Çankırı Keloğlan Masal Canlandırma Yarışması'nın Türkiye finalistleri belli oldu. Eskişehir'i başarıyla temsil eden Tepebaşı Şehit Piyade Astsubay Çavuş Soner Özübek İlkokulu, zorlu ön elemeleri geçerek adını dev finale yazdırmayı başardı.

16 ilden 42 okul arasından ilk 10'a girdi

Türkiye genelinde 16 farklı ildeki 42 seçkin okulun katılım sağladığı yarışmada, öğrencilerin yaklaşık 45 günlük yoğun bir emekle hazırladığı performans videoları jüri tarafından titizlikle incelendi. Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Sinema ve Televizyon, Tekstil ve Moda Tasarımı bölümlerinden akademisyenler ile tiyatro uzmanlarından oluşan 5 kişilik profesyonel kurul; oyunculuk, metin çalışması, diksiyon, kostüm, müzik ve sahne hâkimiyeti gibi kriterleri değerlendirdi. Yapılan zorlu puanlamanın ardından, Eskişehir ekibi en yüksek puanları alan ilk 10 okul arasında yer alarak finale kalma hakkı kazandı.

Tescilli şampiyon, unvanını korumak için sahneye çıkacak

Daha önce Konya Akşehir'de düzenlenen Ulusal Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması'nda Türkiye Şampiyonu olarak Eskişehir'e büyük bir gurur yaşatan Şehit Piyade Astsubay Çavuş Soner Özübek İlkokulu, bu yeni başarısıyla kültürel ve sanatsal organizasyonlardaki iddiasını bir kez daha kanıtladı. 'Geleneksel Türk tiyatrosu ve canlandırma' alanında tescilli şampiyon unvanına sahip olan Eskişehirli öğrenciler, Çankırı'daki finallerin de en güçlü şampiyonluk adaylarından biri olarak dikkat çekiyor.

Deneyimli öğretmenler

Okulun deneyimli ve fedakâr öğretmenleri Dilek Emir, Serpil Kuş ve Musa Durgut koordinatörlüğünde hazırlanan yetenekli öğrenciler, 'Geleneksel Türk tiyatrosu ve canlandırma' alanında tescilli şampiyon unvanına sahip olarak Çankırı'daki finallerin de en güçlü şampiyonluk adaylarından biri olarak dikkat çekiyor. Öğretmenlerinin rehberliğinde sahneye koydukları performansla izleyenleri hayran bırakan Eskişehirli öğrenciler, şehre bir kez daha kupayla dönmeyi hedefliyor.

Büyük final Haziran'da Çankırı'da

Öğrenci, öğretmen ve velilerden oluşan Eskişehir kafilesi, 10-12 Haziran 2026 tarihlerinde 3 gün boyunca Çankırı'da misafir edilecek. En iyi performans için ter dökecek olan yetenekli öğrenciler, hem büyük ödülleri kazanmak için sahne alacak hem de Keloğlan masallarının doğduğu toprakların tarihi, doğal ve turistik zenginliklerini keşfedecekler. Yarışmada dereceye giren okullara birinciye 60 bin TL, ikinciye 40 bin TL, üçüncüye 30 bin TL ve ayrıca 20 bin TL değerinde 'Çankırı Keloğlan Özel Ödülü' takdim edilecek.