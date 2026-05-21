Garanti BBVA'nın kurucusu ve daimî destekçisi olduğu Öğretmen Akademisi Vakfı'nın (ÖRAV) düzenlediği EşitBiz Konferansı, 9 Mayıs'ta Salt Galata'da 'Eşitlik için empati' temasıyla düzenlendi. Üçüncü kez gerçekleşen konferansta; eğitimde kapsayıcılık, toplumsal rollerin eşitliği, çok kültürlü sınıflar, akran zorbalığıyla mücadele ve özel gereksinimli öğrencilerin desteklenmesi gibi başlıklarda geliştirilen iyi örnekler paylaşıldı. Konferansta ayrıca iş dünyası ve eğitim alanından uzman isimlerin katılımıyla empati odaklı liderlik, mikroagresyonlar ve eğitimde dönüştürücü yaklaşımlar ele alındı.

Garanti BBVA ve Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) iş birliğiyle 2022 yılında hayata geçirilen EşitBiz Projesi kapsamında düzenlenen EşitBiz Konferansı, bu yıl da eğitimde eşitlik ve kapsayıcılık odağında farklı disiplinlerden katılımcıları bir araya getirdi.

Salt Galata'da gerçekleşen konferansın açılış konuşmasını ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy yaptı. Program kapsamında gerçekleştirilen 'Liderliğin Empati Hali' panelinde Garanti BBVA Çalışan Bağlılığı ve Kültür Direktörü Fulya Şarlıgil Yurtseven ile Turkishe Kurucu & Nexera Kurucu Ortağı Asiye Bahar Tabanlı, empati temelli liderlik yaklaşımını değerlendirdi. 'Eğitimde Dönüştürücü Kadın Liderler' panelinde ise farklı şehirlerden okul yöneticileri sahadaki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Konferansta ayrıca Murat Yeşildere 'Eyvah CEO Doğuruyor!', Dr. Elgiz Henden ise 'Sessiz Müfredat: Mikroagresyonu Anlamak, Empatiyle Dönüştürmek' başlıklı konuşmalarıyla yer aldı.

Konferansın önemli başlıklarından biri olan 'İyi Örneği Bir Bilene Sor' oturumlarında ise Türkiye'nin farklı illerinden eğitimciler tarafından geliştirilen uygulamalar paylaşıldı.

'Eşitliği toplumun geleceğini şekillendiren tüm alanlarda temel bir değer olarak görüyoruz'

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve ÖRAV Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Taşcı Firuzbay, 'Garanti BBVA olarak eşitliği yalnızca çalışma hayatında değil, toplumun geleceğini şekillendiren tüm alanlarda temel bir değer olarak görüyoruz. Kalıcı dönüşümün erken yaşlarda başlayan eğitimle mümkün olduğuna inanıyor, bu nedenle kurucusu ve daimî destekçisi olduğumuz ÖRAV ile birlikte eşitlikçi bakış açısını Türkiye'nin dört bir yanındaki sınıflara taşımayı çok önemsiyoruz. EşitBiz Projesi kapsamında öğretmenlerin geliştirdiği kapsayıcı uygulamalar, çocukların birbirini anlayan, farklılıklara saygı duyan ve empati kurabilen bireyler olarak yetişmesine katkı sağlıyor. EşitBiz Konferansı'nın da bu değerli deneyimlerin yaygınlaşmasına, eğitimciler arasında ilham veren bir dayanışma ağı kurulmasına ve eşitlik odağındaki sosyal etkinin büyümesine katkı sunduğuna inanıyoruz.' dedi.

'Empati temelli eğitimin dönüştürücü gücünü bir kez daha ortaya koyduk'

ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy ise 'Öğretmenlerin sınıf içinde geliştirdiği kapsayıcı uygulamaların çocukların birbirini anlama biçimine, okul iklimine ve toplumun geneline doğrudan etki ettiğine inanıyoruz. EşitBiz Konferansı'nda Türkiye'nin farklı illerinden gelen eğitimcilerin deneyimlerini paylaşması ve birbirine ilham vermesi, eğitimde eşitlik kültürünün yaygınlaşması açısından çok değerli. Konferans boyunca paylaşılan iyi örnekler, empati temelli eğitimin dönüştürücü gücünü bir kez daha ortaya koydu' açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin dört bir yanından 'iyi örnek'ler

Türkiye'nin farklı şehirlerinden öğretmenler, 'Eşitlik İçin Empati' kapsamında okullarında hayata geçirdikleri 15 iyi örnek çalışmasını meslektaşlarıyla paylaşma fırsatı buldu. İyi örnekler, kör hakem yöntemiyle değerlendirilerek, başvurular arasından seçildi. Diyarbakır, Mardin, Adana, Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir ve Samsun'dan gelen 18 öğretmen konferansta iyi örneklerini paylaştı.

İyi örnekler; akran zorbalığı, sosyal-duygusal öğrenme, çok kültürlü sınıflar, mülteci öğrencilerin okula uyumu, toplumsal roller, sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı çocuklar ve tedavi süreçleri nedeniyle okuldan uzak kalan çocuklar gibi başlıklara odaklandı.

2022 yılından bu yana devam eden EşitBiz Projesi kapsamında bugüne kadar 4 bin 98 öğretmen ve öğrenciye ulaşılarak erken ve temel çocukluk döneminde toplumsal rollere yönelik önyargıların dönüştürülmesine katkı sağlanıyor.