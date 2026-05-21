Eskişehir Lokantacılar ve Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Murat Arnik, 'Kurban Bayramı'nda yetkisiz kıyma çekimine ve kaçak kasaplık faaliyetine izin vermeyeceğiz' dedi.

Kasaplık mesleğinin bayramdan bayrama yapılacak geçici bir kazanç kapısı değil; ustalık, hijyen, ruhsat, kayıt ve sorumluluk isteyen ciddi bir meslek olduğunu vurgulayan Başkan Arnik, 'Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla, Eskişehir'de vatandaşlarımızın sağlığını, kasap esnafımızın emeğini, mesleğimizin itibarını ve kayıtlı ticaret düzenini korumak adına kamuoyuna açık ve net bir uyarıda bulunuyoruz. Kurban Bayramı sürecinde kıyma çekimi, et parçalama, kemik ayırma, et işleme ve kasaplık faaliyeti yalnızca yasal şartları taşıyan işletmeler tarafından yapılabilir. Bayramdan bayrama ortaya çıkıp kayıt dışı şekilde kıyma çekimi yapan, yetkisi olmadığı halde et parçalama faaliyeti yürüten kişi ve işletmeler; hem kasap esnafımıza haksız rekabet oluşturmakta hem de vatandaşlarımızın sağlığını riske atmaktadır' ifadelerini kullandı.

'Yetkisiz faaliyete Eskişehir'de taviz yoktur'

Eskişehir Lokantacılar ve Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Murat Arnik, sözlerinin devamında, 'Vergi dairesi kaydında NACE/faaliyet kodu kasaplık olan, ilgili ihtisas odasına veya Ticaret Odası'na kayıtlı bulunan, belediye işyeri açma ve çalışma ruhsatı olan, Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt/onay şartlarını taşıyan kasap meslektaşlarımız dışında hiçbir kişi, işletme veya meslek grubu bu faaliyeti yürütemez. Açıkça ifade ediyoruz, kasap ruhsatı olmayan hiç kimse kıyma çekemez. Kayıtsız işletme ve kişilere, yetkisiz faaliyete Eskişehir'de taviz yoktur. Kasap olmayan işletmelerin, Kurban Bayramı bahanesiyle iş yerinin önüne ya da içine kıyma makinesi koyarak kıyma çekmesi, et parçalaması ve kasaplık faaliyeti yürütmesi kabul edilemez. Kasaplık mesleği; bilgi, tecrübe, ustalık, uygun ekipman, hijyen disiplini ve yasal sorumluluk gerektirir. Bu meslek, yılda birkaç gün makine çalıştırarak yapılacak geçici bir faaliyet değildir. Bu iş; her önüne gelenin canı istediği gibi yapacağı bir iş değildir, depo içerisinde, boş dükkânda, seyyar noktada, hijyen şartları sağlanmamış alanlarda veya geçici düzeneklerle yapılabilecek bir iş değildir. Vatandaşımızın kurban eti; ehil olmayan kişilerin elinde, denetimsiz ortamlarda, hijyen riski altında işlenemez' ifadelerini kullandı.