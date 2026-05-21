Sivas'ta 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası'nda Sivas mutfağına ait lezzetler görücüye çıktı.

Yurt genelinde çeşitli törenlerle kutlanan 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası, Sivas'ta da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Haftanın açılış programı nedeniyle tören düzenlendi. Törene il protokolünün yanı sıra vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Sivas Valisi Yılmaz Şimşek konuşma yaptı.

'Sivas mutfağı çok özel bir kültürel değerdir'

Sivas mutfağının Türk mutfağında çok önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Vali Yılmaz Şimşek, 'Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde kutlanan bu hafta; sahip olduğumuz köklü mutfak kültürünün tanıtılması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması bakımından son derece kıymetlidir. Türk mutfağı, yalnızca yemeklerden ibaret değildir. Türk mutfağı, tarihimizin, kültürümüzün, paylaşma geleneğimizin, misafirperverliğimizin ve bereket anlayışımızın sofralara yansıyan halidir. Asırlardır Anadolu'nun farklı coğrafyalarında zenginleşen bu köklü miras, bugün dünyanın en saygın mutfak kültürleri arasında yer almaktadır. Kadim şehir Sivas'ımız da bu mirasın en güçlü temsilcilerinden birisidir. Sivas mutfağı; toprağımızın bereketini, iklimimizin zenginliğini ve insanımızın emeğini yansıtan çok özel bir kültürel değerdir' ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından halk oyunları ekibi, zeybek ve Sivas yöresi halayı oynadı. Halk oyunları gösterisinin ardından protokol üyeleri stantları gezdi. Sivas'a özgü lezzetlerin sergilendiği stantlar katılımcılardan ilgi gördü.