Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında dereye uçan araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas ili İmranlı ilçesi D-200 karayolu Kuzköy mevkiinde meydana geldi. Kazada; L. Ç. (47) idaresindeki 06 JB 343 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 15 metre yükseklikteki dereye uçtu. Sürücü ve araçta bulunan L.Ç. (48), F. Ç. (21), A. Ç. (12) ve B. Ç. (18) yaralandı. Ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.