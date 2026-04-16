Eskişehir'de Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında sanatçı Hadi Mousavi'nin 'Geçmişin İzinde: Eskişehir Fotoğraf Sergisi' sanatseverlerle buluştu. Hadi Mousavi'nin objektifinden kentin kültürel mirasını yansıtan kareler protokol ve vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Turizm Haftası çerçevesinde şehrin kültürel mirasını ve turizm vizyonunu ele alan kapsamlı bir program gerçekleştirildi. Etkinliklerin odak noktasında yer alan Sanatçı Hadi Mousavi'nin 'Geçmişin İzinde: Eskişehir Fotoğraf Sergisi', kentin tarihi ve estetik dokusunu gözler önüne serdi. Açılışın ardından sektörün önde gelen isimlerinin katılımıyla düzenlenen 'Eskişehir Turizmine Yönelik Sektörel Perspektifler' panelinde ise kentin turizm potansiyeli ve gelecek vizyonu masaya yatırıldı.

Programda sanatçı Hadi Mousavi'nin hazırladığı özel koleksiyon, katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi. Eskişehir'in kültürel zenginliğini kadrajına taşıyan Mousavi'nin eserleri, kentin turizm tanıtımına sunduğu katkı bakımından takdir topladı.

Düzenlenen programa Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Programın panel bölümünde turizm sektörü paydaşları bir araya gelerek Eskişehir'in mevcut turizm potansiyelini ve gelecek hedeflerini tüm boyutlarıyla değerlendirdi. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, kentin kültürel mirasının korunması ve turizmin geliştirilmesi noktasında görüş birliğine varıldı.