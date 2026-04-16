Denizlerde su ürünleri avcılığına yönelik dönemsel yasak uygulaması başlarken, Eskişehir'deki tezgahlarda önemli bir fiyat artışı gözlenmiyor. Esnaf, 1 Eylül'e kadar sürecek olan yasak döneminde artacak talebin önümüzdeki günlerde fiyatları yukarı çekeceğini anlattı.

Mustafa Kemal Paşa mahallesi Köprübaşı caddesinde 48 yıldır balıkçılık yapan Battal Coşkun, av yasağının ilk günlerinde piyasada tam bir fiyat istikrarının oluşmadığını dile getirdi. Fiyatların önceden kestirilemediğini vurgulayan coşkun, balık fiyatlarının arz-talep dengesine göre değiştiğini söyleyerek, yasak döneminde avlanılabilen ve dondurulmuş balıklardan bahsetti.

'Yasaktan sonra 1-1,5 ay dondurulmuş balıklar çıkıyor'

Yasağın piyasaya etkisini değerlendiren Coşkun, yasak kapsamı dışında kalan küçük ölçekli avcılığa ve dondurulmuş ürünlere dikkat çekti. Yasakla birlikte tezgahlarda 'Marya' adında küçük teknelerin tuttuğu balıkların yer aldığını, ancak bunların miktar olarak yetersiz kaldığını ifade eden Coşkun, 'Ufak marya takımlarına av yasağı yok, ancak onlar balık tutumaları az oluyor. İstek de çok olduğu için haliyle fiyatı biraz artar. Yasaktan sonra piyasaya yaklaşık 1-1,5 ay boyunca dondurulmuş hamsi ve sardalyalar çıkıyor. Ancak ben kendi dükkanımda dondurulmuş ürün satmayı tercih etmiyorum. Fiyatı ne kadar pahalı olursa olsun, az da olsa taze balık bulup tezgahıma koymaya ve müşterilerime her zaman taze ürün sunmaya gayret gösteriyorum' dedi.

'Yasak başlar başlamaz fiyatlarda büyük bir değişim görülmedi'

Fiyat hakkında değerlendirmede bulunan Battal Coşkun, 'Fiyatlar şu an için belli değil, 'yarın şu fiyat olur' diyerek kesin bir rakam telaffuz edemeyiz. Yasak başlar başlamaz fiyatlarda büyük bir değişim görülmese de ilerleyen günlerde talep arttıkça rakamlar artıyor. Örneğin normal dönemde 100 lira olan hamsinin 200 liraya, 200 liralık istavritin ise 400 liraya çıktığına şahit olduk' ifadelerini kullandı.

'4-5 ay boyunca balıktan bir kâr beklemiyoruz'

Gelecek sezon için palamut ve çinekop beklentisini dile getiren Coşkun, 'Bu sene palamut çıkmadı, hamsi bu sene bol oldu, istavrit bol oldu, çinekop hiç olmadı. İnşallah bu sene olmayanlar seneye çıkacaktır. Balık çok olduğu zaman haliyle ucuz oluyor, az olduğu zaman da arz-talep durumuna göre fiyatlar değişkenlik gösterebiliyor. 4-5 ay balıktan bir kâr beklentimiz yok; bu süreçte çiçeklerimiz önde, balığımız biraz daha geride olacak' diyerek sezonluk hazırlıklarını tamamladığını belirtti.