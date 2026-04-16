Samsun'un Atakum Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı kapsamında halk müziğinin önde gelen sanatçıları Salih Gündoğdu ve Sinan Ayyıldız'ı sevenleriyle buluşturacak.

Yöresel ezgilerden oluşan resital programı, 24 Nisan Cuma günü saat 20.00'de Ata Sahne'de başlayacak. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde akademik çalışmalarına devam eden Dr. Öğr. Üyesi Salih Gündoğdu ve Doç. Dr. Sinan Ayyıldız, program kapsamında sanatseverlere yöresel ezgilerden oluşan resital verecek. Ortak akademik çalışmalarının yanı sıra 2023'te çıkardıkları 'Salt' albümü ve canlı kayıtlardan oluşan 'Ayaş Yolları' ile sanatseverlerin gönüllerinde taht kuran ikili, halk müziğinin seçkin eserlerinden oluşan konserleriyle merkezde türkü şöleni yaşatacak.

'Tüm halkımız davetlidir'

Atakum Belediyesinden program hakkında yapılan açıklamada, 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen özel konserde ulusal egemenliğimizin teminatı olan çocuklarımıza bırakılan en kıymetli mirasın coşkusu, türkülerle ve birbirinden güzel eserlerle hayat bulacak. Bağlamalarıyla Anadolu ezgilerini tüm dünyaya sevdiren ve akademisyen kimlikleriyle önemli çalışmalara imza atan değerli sanatçılarımız Dr. Öğr. Üyesi Salih Gündoğdu ve Doç. Dr. Sinan Ayyıldız, Ata Sahne'de halkımızla buluşacak. Anadolu'nun kadim müziklerinin yer alacağı özel konserimize, tüm halkımız davetlidir' denildi.