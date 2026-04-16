Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, D Smart'ta yayınlanan Spor Ajansı programında ağalık sürecine nasıl başladığından ihale bedellerindeki rakamların önemine, 'Er Meydanı' felsefesinden futbol kulüplerine yaptığı çağrılara kadar pek çok konuda kapsamlı açıklamalarda bulundu. Özünlü, yağlı güreş branşı açacak büyük kulüplere 1 yıl sponsorluk sözü verdi.

'Babam rahatsızlanınca 'sen yap bu işi' dedi'

'Kırkpınar Ağalığı' kavramını ve bu sürecin manevi derinliğini anlatan Ufuk Özünlü, görevi devralış hikayesinin bir vasiyete dayandığını belirtti. Özünlü, 'Babam, 'Kırkpınar Ağası' olmak istiyordu, rahatsızlanınca 'sen yap bu işi' dedi. Aslında ben bu işe öyle başladım. Benden önceki kişi zaten ağabeyim Seyfettin Selim'dir. O yaşayan bir efsane, ağaların ağasıdır. Kendisi bu işi severek ve inanarak yapan birine bırakacağını söylemişti. Orada devraldığım iki miras var; önce buna uygun hareket etmek gerekiyordu' dedi.

'Er Meydanı insanın nefsiyle mücadelesidir'

Yağlı güreşin diğer spor dallarından ayrılan yönlerine dikkat çeken Özünlü, 'Er Meydanı' felsefesini şu sözlerle tanımladı:

'Er Meydanı aslında insanın nefsi ile mücadelesidir. Bir meydan okumadır, cesarettir. Bizim güreşlerimizde aynı boyda olanlar arasında sıklet farkı, kilo farkı ya da yaş farkının bir önemi yoktur. Kendi içinde büyük bir saygı barındırır; kazananın kaybedenin elini öptüğü bir spor dalıdır. İngiltere'de şampiyon takımı rakibin alkışlaması gibi, bizde de bu centilmenlik 'ata sporu' ruhuyla hep vardı. Ben kişisel er meydanım olan iş hayatımdaki başarıyı buraya da taşımayı ve bu aile bilincini yukarı taşımayı seviyorum.'

İhale rakamlarındaki şifre: 34.571.952

Ufuk Özünlü, ağalık ihalelerinde verdiği spesifik rakamların babasına ve memleketine birer atıf olduğuna vurgu yaparak, 'İlk ihaledeki 34.571.952 TL rakamının bir anlamı var. 34, işimizin ve aşımızın olduğu İstanbul'u temsil ediyor. 57, babamın doğum yeri olan Sinop'u ifade ediyor. 1952 ise babamın doğum yılıdır. Babam ihaleye giremedi ama en azından rakamlarla adını tarihe yazalım istedim. İkinci ihalede verdiğim 40.664.665 TL ise 40 rakamı Kırkpınar'dan, 664 ve 665 rakamları ise üst üste ağalık yaptığım yıllardan geliyor. Matematiği ve tarihe atıf yapmayı seviyorum, önümüzdeki yıl yine sürpriz rakamlarım olacak' şeklinde konuştu.

'Ben kurumsal bir ağayım'

Ağalığın tarihsel süreçte organizatörlük ve ikram sahipliği olduğunu ancak zamanla siyaset ve farklı faktörlerle evrildiğini belirten Özünlü, mevcut ağalık profili hakkında, 'Ağalık çok zor bir iş, toplumda her zaman iyi bir karşılığı olmayabiliyor. Günde 50 kez yardım mesajı alıyorum, elimizden geldiğince yapıyoruz ama Kırkpınar ağalığı bambaşka bir şey. Kırkpınar, 665 yıldır süren bir gelenek ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş bir marka. Ben kendimi 'kurumsal bir ağa' olarak konumluyorum ve bu süreci kurumsal yapıda yönetmeyi seviyorum. Seyfettin ağabey daha otoriter ve geleneksel ağa yapısında. Tarzlarımız farklı olsa da cevaplarımız ve hedefimiz her zaman aynıdır' cümlelerine yer verdi.

Futbol dünyasına Er Meydanı daveti

Güreşi gençlere aktarmak için paydaş analizleri yaptıklarını ifade eden Ufuk Özünlü, futbol dünyasının önemli isimleriyle temas halinde olduklarını söyledi. Sadettin Saran, Ali Koç, Devlet Bahçeli ve İbrahim Hacıosmanoğlu gibi isimleri ziyaret ettiklerini, mayıs ayında ise Dursun Özbek ile görüşeceklerini aktaran Özünlü, Ali Koç ile ilgili bir anısını da şu şekilde paylaştı:

'Ali Koç başkan seçilseydi çocuklarımızı Er Meydanı'na kısmet bağlayarak çıkartacaktık. Kendisi kol bağlama töreninden çok memnun kaldı ve bana bu geleneği tekrar anlattırdı. Futboldaki kavgalara karşı kendisi de cesur ve vizyoner bir isim. Önümüzdeki sezon futbol için 'Er Meydanı Sezonu' densin isteriz, bu konuda her türlü desteği sunmaya hazırız.'

Geçtiğimiz hafta Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile bir araya geldiğinden de bahseden Kırkpınar Ağası, 'Kendisi de ciddi bir güreş sever. Çok da destekliyor bizi. Orada 'Er Meydanı' diye bir selamlaştık ve o da bizlere Türk Milli Takım formasını takdim etti. Biz de onlara 'Kırkpınar Türkiye'dir' diye bir atkımızı hediye ettik. İnşallah biz de milli takıma destek olmak ve onların da bize Er Meydanı'nda bir destek göstermesini isteriz' dedi.

Branş açan kulübe 1 yıl sponsorluk sözü

Güreşin lig usulüne dönmesinin yerinde bir karar olduğunu ancak formatın geliştirilmesi gerektiğini savunan Özünlü, büyük kulüplere şu çağrıda bulundu:

'Başakşehir, Bursa ve Beşiktaş gibi kulüplerin güreş branşları var. Eğer 4 büyük kulübümüzden biri yağlı güreş branşı açarsa, söz veriyorum 1 sene boyunca şahsi sponsorları olacağım. Sponsorluk ve yayın geliri olmadan hiçbir spor büyümez. Belediyelerin çabası kıymetli ancak bu işin lokomotifi büyük kulüpler olmalı.'

Başpehlivanlara 'Devlet Sporculuğu' vurgusu

Son olarak pehlivanların haklarına değinen Ufuk Özünlü, 'Yağlı güreşte 3 kez üst üste altın kemer alanlara 'Devlet Sporcusu' ünvanı veriliyor. Bu milli sporcu statüsüdür ve çok kıymetlidir. Ancak altın kemer almak çok zor olduğu için bu kuralın toplam 5 kez alanları da kapsaması veya şartların esnetilmesi için çaba gösteriyoruz. Başpehlivanlık 45-50 yaşlarına kadar süren çok zor bir spor. Bu işi daha cazip hale getirmeliyiz' diyerek sözlerini noktaladı.

2026 yılı Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali, 29 Haziran ile 5 Temmuz tarihleri arasında Edirne'de gerçekleştirilecek.