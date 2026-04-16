Motor sporlarında genç yetenekleri desteklemeye devam eden Petrol Ofisi Grubu, Türkiye Karting Şampiyonası'nın güçlü ekibi Dynamic Racing Team'in ana sponsoru oldu. Karting yarışlarının köklü takımı, 2026 sezonunun ilk yarışında; Mini, Micro, Junior ve Senior kategorilerinde elde ettiği podyum başarıları ve birinciliklerle sezona güçlü bir giriş yaptı.

Petrol Ofisi Grubu, Türkiye Karting Şampiyonası'nda üst üste 5 yıl boyunca Takımlar Şampiyonu olma başarısını gösteren Dynamic Racing Team'in ana sponsorluğunu üstlendi. Verilen bilgiye göre, 2006 yılından bu yana karting yarışlarında mücadele eden Dynamic Racing Team hem Türkiye hem de uluslararası arenada elde ettiği başarılarla Türkiye'nin en köklü yarış takımlarından biri olarak biliniyor. Kurulduğu günden bu yana birçok kategoride şampiyonluk elde eden takım, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen Takımlar Şampiyonası'nı da aralıksız kazanan tek ekip olma unvanını da taşıyor.

'Genç sporcuları desteklemek vizyonumuzun temel taşlarından biri'

Petrol Ofisi Grubu CMO'su Murat Zengin, iş birliğine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Genç sporcuların yetişmesi ve Türk motor sporlarının gelişimini desteklemek her zaman vizyonumuzun temel taşlarından biri oldu. Bir dönem hafızalara kazınan ve bugün pistlerde izlediğimiz pek çok başarılı ismin yetişmesine de vesile olduğuna inandığımız '25 Küçük Adam' projesiyle 2016 yılında Türkiye'de karting sporunun geleceğine yatırım yapmıştık. Bugün ise Dynamic Racing Team iş birliğiyle bu spora verdiğimiz desteği yeni bir seviyeye taşıyoruz. Bu köklü ekibin 20 aktif sporcusuyla birlikte Türk sporunun geleceğine yatırımımızı daha da güçlendiriyoruz. Daha sezonun ilk yarışında pilotlarımızın tüm kategorilerde elde ettiği başarılar ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Genç sporcularımızın bu tutkusuna ve azmine ortak olmaktan mutluluk duyuyoruz' dedi.

Sezonun ilk yarışında gövde gösterisi yaptı

2026 Karting Şampiyonası'nın Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen açılış ayağında, toplam 59 aracın yer aldığı gridde 20 pilotuyla mücadele eden takım, elde ettiği derecelerle bu hafta öne çıktı

Takım, özellikle Mini kategoride podyumun tamamını kapatarak önemli başarı elde etti. Bu kategoride Bulut Tırınk birincilik, Can Aras Akgün ikincilik ve Asil Özbahadır üçüncülük kürsüsüne çıktı. Micro kategoride Ali Ersin Yücesan birincilikle zirveye yerleşirken, Kerem Çelikyay üçüncülükle podyumu tamamlayan bir diğer isim oldu. Junior kategoride de Tuğra Fatinoğlu elde ettiği üçüncülükle takım hanesine önemli puanlar yazdırırken, Senior kategoride yarışan Uraz Fatinoğlu sergilediği güçlü performansla yarışı ikinci sırada tamamlayarak takımın iddiasını güçlendirdi.

2026 yarış takviminde heyecan sürüyor

2026 sezonu yarışları, mayıs ayında Kocaeli'deki TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde devam edecek. Ardından haziran ayında Tuzla, temmuz ayında Kapadokya ve eylül ayında Uşak pistlerinde yapılacak yarışlarla şampiyonluk mücadelesi sürecek. Sezonun son yarışı ise ekim ayı sonunda yapılacak.