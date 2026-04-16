Türkiye Basketbol Kadınlar Ligi 2025-2026 sezonda kupa hedefiyle mücadele eden Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, ortaya koyduğu istikrarlı performans ve zirve mücadelesiyle dikkat çekerken, saha dışındaki hamleleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, sezonun son maçına kritik bir konumda hazırlanıyor. Ligde üst sıraları zorlayan performansıyla play-off hattında kalıcı bir yer edinen ekip, diğer maçlardan çıkacak sonuçlara göre şampiyonluk ipini göğüsleme şansını son haftaya taşıdı. Sezon boyunca özellikle zorlu karşılaşmalarda aldığı galibiyetler ve takım ruhu, Turgutlu ekibini ligin en iddialı takımlarından biri haline getirdi. Sahada ortaya koydukları başarıyla birlikte Turgutlu Belediyespor ve Turgutlu Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan, dünyaca ünlü La Casa de Papel dizisinden ilham alan yapay zekâ destekli maç videosu da kısa sürede büyük ilgi gördü. Video, sadece bir maç duyurusu olmanın ötesine geçerek sezon boyunca 'Şampiyonluk Kupası' için yapılan planlama ve hazırlıklara güçlü bir gönderme yaptı.

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

'Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Liginde son haftaya girilirken 4 takım şampiyonluk için harika mücadelesine şahitlik ettik. Son hafta oynanacak mücadelelerin sonuçlarına göre Samsun Zorlu Koleji ya da Belediyemiz Kadın Basketbol Takımı şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Bu muhteşem heyecanı yaşatan tüm takımlarımızı tebrik ediyor başarılar diliyoruz. Her büyük zafer, kusursuz bir planla başlar... Aylarca, yıllarca çalıştık. Ter döktük. İnandık. Şimdi, masadaki son hamle sırası bizde. Hedef: Aslan Yol Burhaniye. Yer: Kendi evimiz... Dışarıda ne olduğu, kimin ne yaptığı umurumuzda değil. Biz sadece hedefe odaklandık. Bu sıradan bir maç değil. Bu, hakkımız olanı alma operasyonu.'