Antalya'da bir kişi ağaçlık alanda ölü olarak bulundu.

Olay, saat 17.30 sıralarında vatandaşların ihbarı üzerine ortaya çıktı. Konyaaltı ilçesi Arapsuyu mahallesinde ağaçlık alanda bir kişinin ağaç altında hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan incelemede üzerinden kimlik çıkmayan vatandaşın 41 yaşındaki Umut B. olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Umut B.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.