Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüsün yoldan çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 04.30 sıralarında Zeytinada Mahallesi'nde meydana geldi. Gazipaşa'dan Anamur yönüne seyir halinde olan Ali Y. idaresindeki 46 AKB 294 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yoldan savruldu.

Kazada sürücü Ali Y. ile araçta yolcu olarak bulunan Fidan Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.