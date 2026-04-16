Manavgat Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya Şubesi iş birliğinde, 2026 yılı turizm sezonu öncesinde Mavi Bayrak bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya; İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Alpaslan Gün, TÜRÇEV Antalya Şubesi Mavi Bayrak Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, koordinatör yardımcıları Ömer Keskin ve Gözde Gönültaş, Mavi Bayrak yerel sorumluları Mehmet Keskin ve Fahriye Ünal ile çok sayıda otel ve turizm tesisi temsilcisi katıldı.

Toplantıda, yeni sezonda turizm tesislerinin Mavi Bayrak alabilmeleri için yerine getirmeleri gereken kriterler detaylı şekilde ele alındı. Çevre yönetimi, deniz suyu kalitesi, çevre eğitimi ve plaj düzenlemelerine ilişkin uygulamalar hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler verildi.

Ayrıca Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü birim sorumlusu Ufuk Sert tarafından, yeni sezon öncesinde turizm tesislerinde yürütülecek temizlik çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.