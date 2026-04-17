Eskişehir'in Eşankara Mahallesi'nde metfun bulunan, Osmanlı Cihan Devleti ilk dönem kurucu kahramanlardan Eşankara Dede hazretlerinin türbesinin bakım ve tadilatı, Eskişehir Türbeleri Bakım Onarım ve Geliştirme Derneği tarafından yapıldı.

Dernek Başkanı ve Eskişehir Sertürbedarı ve Alemdarı Ali Mehmet Levent Başerdem, yapılan çalışmayla ilgili bilgi verdi. Başerdem, bu yüce alperenin ruhunu şad edebilme şerefine ulaşmaktan onur duyduklarını belirterek, 'Türbenin bakım ve tadilatını tamamladık. Türbeye bayrak direği dikilerek şanlı bayrağımızı ile taçlandırıdık. Çalışmalarda desteklerini esirgemeyen Eşankara Köyü Muhtarı Zeki Selet ve kardeşi Çetin Selet'e ve tüm köy halkına teşekkürlerimi sunuyorum. Kadirşinas Eskişehir halkını ve tüm yurttaşlarımızı, şehir merkezine 10 kilometre mesafede bulunan Eşankara mahallesine, bu kerameti meşhur yüce evliyayı ziyarete bekliyoruz' diye konuştu.