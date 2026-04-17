Mevsim geçişlerinde meydana gelen ani sıcaklık değişimleri insan sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Bu dönemlerde bağışıklığı düşen birçok insan hasta olurken, aktar Koray Özkılıç, vücut savunmasını güçlendirmek için özel bir karışım tavsiye etti. Özkılıç, ginseng tozu, zencefil, zerdeçal ve havlıcan ile karıştırılarak tüketilecek karışık pekmezin vücut savunmasını artırdığını belirtti.

'Eskiden köyde annelerimizin yaptığı pekmezler ile bu hastalıklardan kurtulabiliriz'

Şehirde sert karasal iklim olması dolayısıyla gece-gündüz sıcaklıkları arasında ciddi farklar olduğuna dikkat çeken aktar Koray Özkılıç, özellikle bu sebeple vücut savunmasının düştüğünü ifade etti. Özkılıç, 'Bundan nasıl kurtulabiliriz? Ginseng dediğimiz Çin'den gelen kökle kurtulabiliriz. Eskiden köyde annelerimizin yaptığı pekmezler vardı, pekmezlerle kurtulabiliriz. Çünkü bu pekmezler tamamen doğaldır. İçerisinde üzüm, keçiboynuzu, pancar ve bunların yanında andızı bol miktarda barındırdığı için karışık pekmezi öneriyoruz. Bunun içerisine ginseng tozu, zencefil, zerdeçal ve havlıcan atarsak bizim vücudumuzun direncini arttırır, grip nezle olmamızı engeller. Eskiden insanımızın beslendiği gibi pekmezle ve tereyağıyla doğal beslenirsek otomatikman vücudumuzun savunması artacağı için hastalık da bizden uzak olacak, teğet geçecek' dedi.